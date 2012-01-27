Азаров рассказал, как научил мэра Сум считаться с премьером

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что органы местного самоуправления в некоторых регионах занимаются излишним самоуправством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 27 января, во время встречи с профсоюзами, в ходе обсуждения вопроса о повышении коммунальных тарифов.

«Местное самоуправление у нас в последние годы считает, что никто не должен вмешиваться в их дела. Вот они такие сами – с усами», - сказал Н.АЗАРОВ.

В пример представителей таких органов самоуправления Н.АЗАРОВ привел мэра Сум Геннадия МИНАЕВА.

«Есть такой некий господин МИНАЕВ – мэр Сум. Так он публично даже выступил – говорит – да что там АЗАРОВ… А вот мы приняли решение, и нам АЗАРОВ не указ. Но он (Г.МИНАЕВ) отменил уже свое решение. Нашлось достаточно аргументов, чтобы его убедить в том, что премьер-министр есть премьер-министр», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство примет все необходимые меры для неповышения каких-либо тарифов без веских оснований.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Киеве во время встречи с профсоюзами Н.АЗАРОВ выразил надежду, что власти Харькова сегодня пересмотрят свое недавнее решение о повышении коммунальных тарифов.

Он напомнил, что правительство поручило местным властям в 2012 году безобоснованно не повышать какие-либо тарифы.

Справка УНИАН. 20 декабря 2011 года исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий коммунальной формы собственности. Новые тарифы квартплаты вступили в силу с 1 января 2012 года. Тариф рассчитываться для каждого дома отдельно. Минимальный тариф составляет 0,79 грн. за 1 кв. м, максимальный, - 2,995 грн.