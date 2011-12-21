Путин - Азарову: Поэтому вы у нас кровь-то и пьёте

Переговоры премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА в Подмосковье закончились сегодня около 02.00 мск.

Об этом УНИАН сообщил источник.

В тоже время в стенограмме начала встречи, которая есть в распоряжении УНИАН, указано, что встреча прошла в дружеской атмосфере.

В частности, Н.АЗАРОВ поприветствовал своего коллегу словами: «Добрый день, Владимир Владимирович». На это В.ПУТИН: «Доброй ночи!».

Н.АЗАРОВ продолжил: «Доброй ночи! У вас ночь, у нас ещё вечер».

«Поэтому вы у нас кровь-то и пьёте. Садитесь», - предложил В.ПУТИН.

Российский премьер констатировал, что в целом двухсторонние торгово-экономические отношения развиваются хорошо. В этом году товарооборот достигнет 50 млрд. долл., что выше, чем докризисный уровень.

«Украина, таким образом, уверенно занимает 4-ю позицию среди наших крупнейших торгово-экономических партнёров после Китая, Нидерландов и Германии», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 декабря, в Подмосковье проходили две встречи: Президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА – в резиденции главы Российского государства в Горках, и премьер-министров Украины и РФ Н.АЗАРОВА и В.ПУТИНА – в резиденции главы российского правительства в Ново-Огарево.