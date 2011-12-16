Табачник клянется, что на должность ректора КПИ никто не посягает

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК призывает Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» передать в Кабинет министров изменения по своему уставу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, Минобразования уже трижды напоминало ученому совету университета и его ректору, чтобы они привели в соответствие свой устав.

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что для этого есть два пути: во-первых, обратиться в Кабмину, чтобы этот орган внес соответствующие изменения своим решением, и во-вторых, согласиться с общим порядком и внести изменения с помощью приказа Министерства образования.

Отвечая на вопрос о том, что в КПИ утверждают, что уже полгода тому назад направили свои изменения в устав в государственные органы, Д.ТАБАЧНИК сказал, что это не отвечает действительности. По его словам, в соответствии с новым законодательством, документы нужно направлять не министерству, а в Кабинет министров.

«Никто не собирается зариться на должность ректора КПИ подавно. 20 лет руководит – пусть еще 20 лет руководит. Успехи фантастические», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, 26 октября почти 5 тысяч студентов КПИ пришли к Минобразования с требованием встречи с Д.ТАБАЧНИКОМ. Акция была вызвана тем, что уже полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не может получить ответ от министерства, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда закончится каденция действующего ректора.

1 ноября Д.ТАБАЧНИК назначил Михаила ЗГУРОВСКОГО и.о. ректора НТУУ «КПИ» с 2 ноября и до “замещения вакантной должности ректора в установленном порядке”.

15 декабря представители коллектива КПИ пообещали прибегнуть к акциям протеста, если Минобразования не объявит конкурс на замещение должности ректора.

По их словам, 1 декабря первый заместитель министра образования Евгений СУЛИМА в письменном виде проинформировал университет, что якобы конкурс планируется объявить после приведения устава НТУУ «КПИ» в соответствие с Законом Украины «О высшем образовании».

По словам председателя профкома сотрудников НТУУ «КПИ» Виталия МОЛЧАНОВА, этим письмом Минобразования фактически подверг сомнению легитимность действующего устава вуза, утвержденного постановлением правительства и указом Президента.

Заместитель председателя Научного общества студентов и аспирантов НТУУ «КПИ» Валерий БУНЯК предположил, что в действительности промедление с объявлением конкурса на должность ректора вуза не связано с уставом. «Я думаю, что может быть две цели. Первая - привести устав к утверждению Министерством науки, образования, молодежи и спорта, то есть фактически министерство хочет дезавуировать указ Президента о том, что устав утверждается Кабинетом министров», - сказал В.БУНЯК.

Еще одна цель, по его убеждению, заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в коллективе и какими-то провокационными действиями добиться смены руководства университета.