Власть сама популяризирует оскорбительные футболки?

Сначала было всего несколько слов, проскандированных во время одного из матчей «Динамо» (Киев) - «Карпаты» (Львов) в Киеве. Потом милиция тягала их автора, потом эти несколько слов (их часть) перешли на футболки, что привело к визиту ОБЭПа в выпускающую их фирму «Простопринт». Свой визит милиция аргументировала тем, что фирма напечатала на своей продукции логотип Евро-2012, как бы нарушая этим авторские права. Работников фирмы такие действия правоохранителей возмутили, они решили устроить ярмарку в центре столицы, и «Беркут» в количестве девяти автобусов отобрал этот «опасный продукт». Атаки на «Простопринт» продолжаются, сегодня перестал работать сервер фирмы, как говорят ее сотрудники, благодаря вмешательству извне. А вчера в Киеве двое мужчин ранили молодого человека за отказ снять футболку с надписью «Спасибо жителям Донбасса», однако милиция отказалась в этом «верить».

Печатники «спасиба» собираются объездить со своими футболками все областные центры Украины, а милиция, скорее всего, будет им препятствовать ...

Этот лозунг, наверное, скоро бы забылся, если бы не действия милиции, не позволяющие такое забывать.

Зачем власть своими руками раскрутила этот лозунг? Об этом мы спросили у экспертов и представителей власти.

Дмитрий Корчинский, публицист:

ИМЕННО МИЛИЦИЯ ЗАКОПАЕТ ОСТАТКИ РЕЙТИНГА ЯНУКОВИЧА

Власть руководствуется спонтанными чувствами... Мы все думаем, что там существуют какие-то сложные расчеты, а в действительности это спонтанные чувства. Между прочим, это правильно, в 99 процентах следует руководствоваться именно чувствами, что доказывают и сегодняшние события в ВР. Когда нет оппозиционеров, всяких политиков, когда никто из них ничего не организует, публика ведет себя достаточно адекватно и способна чисто на чувствах, без политических расчетов избить милицию и штурмовать ВР. Но в одном проценте случаев руководствоваться чувствами не совсем правильно ...

Конечно, Януковича по-настоящему оскорбляет, когда его обзывают, и ясно, что милиция хочет ему услужить - защитить его невинность от обид. И делает это с обычной милицейской грацией. Именно милиция закопает остатки рейтинга Януковича.

Министр внутренних дел Могилев имеет постоянный доступ к Януковичу, входит в круг его общения. Он видит, что Янукович обижается. Ему же надо было доложить: мы их всех пригнобили и всем сделаем кузькину мать. На таком вот чисто бытовом уровне все и происходит, я бы даже сказал, на коммунально-бытовом уровне. Там не сидят институты аналитиков, не разрабатывают стратегию, не дают рекомендации МВД, не происходит долгих совещаний в кабинете президента по стратегии: делать или не делать тот или иной внешне- или внутриполитический шаг.

Любого из нас бы такое оскорбило, и оскорбляет нашего «любимого» президента, но в отличие от нас, у президента есть кому его защитить.

В Украине традиционно люди неспособны любить никакую власть, кроме зарубежной. Футболки - это такая форма бунта и окончательной дискредитации власти. В целом она полезна, но это вовсе не означает, что она перестает быть оскорбительной. Пожалуй, любой человек, которого бы назвали пидарасом, хотел бы дать в морду тому, кто это сделал, но мы, как правило, боимся это делать, а Янукович не побоялся.

Вадим Колесниченко, народный депутат (ПР):

ЭТА СИТУАЦИЯ ПУСТАЯ

Насколько мне известно, тогда на Майдане были нарушены правила торговли, которая проходила в несанкционированном месте без соответствующего разрешения. Поэтому, безусловно, по административному кодексу, пресекаются правонарушения, изымается товар и потом обратно передают владельцу.

Это все, что я могу сказать, исходя из той информации, которая у меня есть.

Ситуацию с футболками не власть раскрутила, а заинтересованные лица, которые сделали из этого пиар-кампанию. Эта ситуация пустая и не имеет для меня никакого значения.

Оскорбительны ли лозунги? Мне безразлично, кто и что говорит. У нас есть очень много футболок с различными надписями, на которые милиции стоило бы обратить внимание, а на такие я даже не обращаю внимания и не вникаю в это.

Владислав Лукьянов, народный депутат (ПР):

ОСКОРБИЛИ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Вы не совсем правильно ставите вопрос... Есть страны, где можно сжечь флаг государства, а есть страны, где это считается нарушением правопорядка. И я считаю, что мы все же должны уважать честь и достоинство украинского государства и не позволять унижать достоинство символов государства.

Где тут был оскорблен символ государства? Если вы этого не чувствуете... Я считаю, что это не очень интересная тема и даже не хотел бы ее обсуждать.

Но если вам интересно, то я общался с людьми, которые принимали участие в этой акции. И видел, что акция имела чисто провокационный подоплеку. Мне стыдно за людей, поддались позорному влиянию.

Я общался с теми митингующими, они были настроены не на понимание, а на провокационные действия. Они были настроены на конфликт, на драку, на позорные эмоции, которые возмущают большинство граждан Украины. Поэтому у меня сложилось впечатление, что это хорошо подготовленная провокация.

Я не могу комментировать действия милиции, но эти надписи на футболках - это, как минимум, неэтично и неморально. Призывы, которые сеют вражду между разными регионами, образуют состав уголовного преступления и являются надругательством над государством, над его символами... А при чем здесь Виктор Янукович? Мы же говорим не о ком-то лично, а о лозунгах, где есть оскорбления каждого гражданина, в отношении символов государственности.

Во время ситуации с футболками милиция видела угрозу в нарушении общественного порядка. Я лично был на месте происшествия и видел, как реагировала толпа, собралось довольно много людей навеселе, толпа стала опасной для граждан, на грани беспорядка. Я видел людей, которые начинали драки, и при этом прикрывались женщинами. И милиция просто прекратила беспорядок. Это не была мирная акция, они толкали людей, которые с ними не соглашались, начинали их бить, закрывали им рот. Вы считаете, что и есть демократия?..

Почему из СМИ никто об этом не написал?

Василий Киселев, народный депутат (ПР):

А ГДЕ ЕСТЬ РЕЦЕПТ, КАК НАДО БЫЛО ДЕЙСТВОВАТЬ МИЛИЦИИ!

Это явная провокация, и поддаваться на них не совсем правильно. Кроме того, надо реагировать достаточно жестко, чтобы понимали, где предел. Есть государство, есть флаг, есть гимн и есть президент государства, которого избрал народ, и поэтому его надо уважать, поэтому должен быть предел. А то, что милиция в какой-то степени перегнула и помогла провокаторам... А где есть рецепт, как надо было действовать милиции? Ведь не реагировать нельзя, потому что если мы уважаем свое государство, то должны уважать своего президента.

О чем мне говорит лозунг «Спасибо жителям Донбасса»? Я на глупости и провокации не отвечаю...

Игорь Лосев, аналитик:

ВЛАСТЬ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ИНТЕЛЛЕКТА

Вы же понимаете, что IQ наших властей невысок, и многие вещи, которые они делают, для них самих контрпродуктивны.

Вообще это проблема для любой власти - сформировать круг людей, экспертную среду, которая могла давать этой власти разумные советы. Но вы же видите, что делается...

Есть люди, которые наносят ей много вреда, даже не по каким-то злым намерениям, а через элементарную бытовую глупость. Это уже доходит до уровня несчастного Лукашенко, который уже совсем сошел с ума, арестовывая людей, которые просто молча стоят в Минске.

Любой умный человек знает: бывает когда самое лучшее - не реагировать. Но для этого надо иметь здравый смысл... Наконец надо быть просто остроумными людьми, чтобы понимать: если ты не реагируешь, то разрушаешь информационный повод, а если реагируешь - подливаешь туда масла.

Власть еще раз показала, что ей недостает интеллекта, элементарного здравого смысла.

Назвать провокацией можно любой анекдот. В демократических странах самые популярные лидеры собирали все анекдоты о себе и на свои деньги издавали книгой - как свидетельство собственной популярности. И почему в США, Франции такие вещи как оскорбление символа не воспринимаются. Ну что может быть глупее, чем как гоняться за человеком, который поет о президенте какую не очень приличную песенку?

Это несерьезно и несолидно, надо быть выше этого.

Ксения Лесив

Фото УНИАН