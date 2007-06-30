Киевская “Пора” призывает власти присвоить Шухевичу звание Герой Украины

Киевская городская организация Гражданской партии «Пора» обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой присвоить генералу Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звание Героя Украины посмертно.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Киевской городской организации ГП «Пора».

“Украинская нация имеет свою собственную богатую и самобытную историю. Но, к сожалению, история Украины многократно переписывалась. В угоду политическим интересам заангажированные историки искажали факты, скрывали выдающиеся события, отправляли в небытие героев украинского народа”, - говорится в обращении и подчеркивается: “Эти страшные времена прошли, и сейчас украинцы возвращают себе своих героев, учат их имена, отдают дань их смелости, мужеству и самоотверженности”.

30 июня 2007 года Украина будет отмечать 100-летие со дня рождения одного из лидеров украинского освободительного движения 20-50-х годов ХХ века, выдающегося военного на политического деятеля Романа Шухевича, - напоминает “Пора” .

“Киевская городская организация Гражданской партии «Пора» заявляет: «Роман Шухевич – Герой Украины!» но обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой присвоить Роману Шухевичу звание Героя Украины посмертно”, - подчёркивается в обращении.

Также Киевская городская организация Гражданской партии «Пора» обращается ко всем местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Украины с предложением почтить имя Романа Шухевича в названиях улиц, проспектов, площадей.

“Украина должна знать своих героев!”, - подчеркивает “Пора”.