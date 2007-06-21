Кинаховцы серьёзно думают со следующей недели заменить Нашу Украину в ВР

Партия промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) настаивает на повторном рассмотрении Центральной избирательной комиссией (ЦИК) вопроса об обнулении избирательных списков “Нашей Украины”.

Об этом УНИАН сообщил руководитель секретариата ПППУ, народный депутат V созыва Лев ГНАТЕНКО.

По его словам, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сегодня лично пообещал, что этот вопрос будет внесен в повестку дня заседания Центризбиркома в среду, 25 июня. «Он мне это сегодня пообещал в присутствии 16 представителей региональных организаций партии», - заявил Л.ГНАТЕНКО.

Если ЦИК примет решение о невозможности обнуления избирательных списков «Нашей Украины», то, по мнению руководителя секретариата ПППУ, было бы логично на этом же заседании рассмотреть вопрос о регистрации народными депутатами кандидатов из списка, в частности, членов ПППУ. «Если будет принято решение, что обнулять списки нельзя, то тогда логично рассматривать вопрос о регистрации новых народных депутатов, и мы будем об этом просить», - заявил Л.ГНАТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, заседание Центральной избирательной комиссии состоится завтра, 22 июня, в 16.00. В повестку дня заседания включен единственный вопрос – о закреплении областей за членами ЦИК.

Следующее заседание ЦИК планируется провести 25 июня.