Борис Немцов: Путин всех украинцев считает бандеровцами

Украина движется в том же направлении, что и Россия – это будет катастрофа для мой любимой Украины… Почему украинская власть терпит то, что Путин творит с украинцами России?..

На вопросы УНИАН ответил российский оппозиционер Борис Немцов.

У ПУТИНА И СУРКОВА С ГОЛОВОЙ НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

Господин Немцов, почему в самый канун Нового года в Москве были задержаны, а позже арестованы практически все российские оппозиционеры, в том числе и вы?

Это была акция устрашения оппозиции в преддверии предстоящих парламентских и президентских выборов. Власти думали, что таким образом нас можно деморализовать, запугать. Но не деморализовали и не запугали. Наоборот – мы стали больше уверены в своей правоте.

Но, с другой стороны, таким образом вам сделали хорошую рекламу. Насколько мне известно, после вашего освобождения к вам выстроилась очередь из европейских СМИ…

Дело в том, что интеллект российской власти стремительно падает, деградирует страна и государственные институты, деградирует интеллектуальный уровень Путина и Суркова (Владислав Сурков – первый заместитель главы Администрации президента РФ, отвечающий за внутреннюю политику. – Авт.). Надо понимать, что в 2000 году это были совсем другие люди. Но отсутствие политической конкуренции, многолетнее пребывание во власти, неслыханное ограбление страны этой группировкой привело к абсолютной неадекватности и отупению людей, которые управляют Россией. Поэтому они не ведают, что творят. Если бы у них с головой было все в порядке, они бы никогда в жизни такие решение не принимали. Но проблема в том, что у них не все в порядке.

У ГРАЖДАН РОССИИ ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ ПРАВ

Вы заявили, что продолжите свою политическую борьбу. В частности, 31 января снова выйдете на Триумфальную площадь в защиту 31-й статьи российской конституции. Не опасаетесь, что снова «загремите» на 15 суток?

Дело в том, что, опасаясь или не опасаясь, я не могу отступать. За мной миллионы людей, и защищать конституцию – дело не просто важное и благородное, а дело абсолютно необходимое для страны. Путин растоптал, растерзал, буквально разгрыз зубами конституцию. У людей в России вообще нет никаких прав, никаких возможностей защитить себя. Он уничтожил суд. Такого института в России уже нет. И в этой ситуации нам малодушно сидеть на кухне с попкорном и попивать пиво абсолютно не допустимо. Поэтому я обязательно выйду.

Есть ли угроза? Угроза есть, но меня это не остановит.

Вы сказали, что вас поддерживают миллионы россиян. Насколько в целом, по вашим оценкам, большой так называемый протестный электорат в России сегодня?

Несмотря на жесточайшую цензуру, несмотря на черный пиар, который ведется против оппозиции, несмотря на огромные деньги, выделяющиеся группировкой Путина для борьбы с инакомыслящими, несмотря на спецслужбы, омоновские штыки и так далее, есть опросы. Когда мы создавали коалицию и Партию народной свободы, то Левада-Центр провел опрос, который показывает, что за нас готовы проголосовать до 19% россиян. Это около 20 млн. взрослого населения. Не думаю, что уважающая себя социологическая служба будет нам что-то приписывать. Притом что мы только начали создавать партию, и этот процесс еще не закончен. Нам еще предстоит провести в 50 регионах конференции и отдать в апреле документы на регистрацию.

УКРАИНА ДВИЖЕТСЯ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ, ЧТО И РОССИЯ – ЭТО БУДЕТ КАТАСТРОФА ДЛЯ МОЙ ЛЮБИМОЙ УКРАИНЫ

Какие методы политической борьбы вы будете использовать, если учесть, что, кроме радиостанции «Эхо Москвы» и иногда канала РЕН-ТВ, выход на другие СМИ, в первую очередь общероссийские, вам закрыт? Как вы будете доносить свои идеи электорату?

Дело не в СМИ, а в наших действиях. В России абсолютно уничтожен парламент как институт. Это не место для дискуссий, страна уже тоже не место для дискуссий, как вы знаете. К великому сожалению, Украина движется в этом направлении, причем быстрее, чем я думал. Не дай Бог вам дойти до путинско-лукашенковского уровня государства. Это будет катастрофа для моей любимой Украины.

Если вернуться к вопросу, то считаю, что наиболее эффективными являются уличные формы протеста. Это единственное, что слышит власть и что действительно вызывает уважение у людей. Поэтому, мы будем продолжать протестную активность. Выдвигать требования отставки Путина, роспуска Думы и новых выборов, реформы спецслужбы, выборности губернаторов и регистрации оппозиции. Кроме того, мы сейчас готовим очень крупный митинг демократической оппозиции 16 апреля. Мы хотим, чтобы это была солидная акция – не тысяча, не полторы, а гораздо больше людей.

Наряду с протестной активностью, это просветительская работа. Брошюра «Путин. Итоги» издана миллионным тиражом, и это самый крупный оппозиционный проект в России. Сейчас мы готовим в рамках Партии народной свободы новый независимый доклад, который будет называть «Путин. Коррупция». Мы там расскажем про сказочное обогащение дружков Путина по кооперативу «Озеро», о его работе в санкт-петербургской мэрии. Друзей, которые с ним служили в КГБ. Такая просветительская работа откроет многим россиянам глаза на истинную сущность путинизма и Путина лично.

Третье направление – это регионы. У нас в регионах 50 организаций, мы считаем, что региональная протестная активность будет нарастать. Темы, которые мы будем поднимать, будут абсолютно конкретными. Если это Иркутск – то речь пойдет о защите озера Байкал, если это Калининград – то это борьба с коррупционерами, которые не дают ни бизнесменам, ни людям обычно, нормально жить. Если это Петербург – то это борьба за город, который погибает под руководством госпожи Матвиенко. Мы считаем, что наряду с общеполитическими требованиями в каждом регионе должны быть подняты свои проблемы, которые волнуют людей.

Мы будем добиваться регистрации партии, и выдвигать единого кандидата в президенты.

А что касается СМИ, то наши ресурсы действительно ограничены. Мы в так называемом «стоп-листе» Суркова – Путина. Например, освещение моего ареста категорически запрещено государственными каналами. Причем мне это сказали журналисты этих госканалов, которые хотели с украинскими и другими западными коллегами это осветить. Категорический запрет.

Какие у нас есть возможности в СМИ? Это Интернет, это ряд газет. В частности «Новая газета», «Коммерсант», с ограничениями «Независимая газета» и «Ведомости». Также это глянцевее журналы: как ни парадоксально, журнал «QG», мужской журнал «Максим», журнал «Esquire», где нет цензуры. Также радиостанции «Радио Свобода» и «Эхо Москвы», «Бизнес ФМ» в меньшей степени «Коммерсант ФМ», иногда радио «Серебряный дождь», хотя достаточно редко.

Кроме того, региональные независимые СМИ, оставшиеся в живых региональные телеканалы городов Иваново, Владимир, Томск, также региональные газеты и информагентства.

Я могу прямо сказать, что этого явно недостаточно. Только сидя в Москве, чего-то в стране добиться трудно, поэтому я для себя планирую интенсивные поездки по стране. За прошлый год в рамках презентации «Путин. Итоги» я побывал в 25 регионах России и намереваюсь продолжить эту практику в этом году.

Как известно, Украина – не Россия... Если у нас много политических партий, то у вас с этим сложнее, и довольно сложно зарегистрировать новую партию. Какова вероятность того, что вам удастся зарегистрироваться в Минюсте России и принять участие в выборах?

Вопрос регистрации партий в России не юридический, а политический. Мы, безусловно, сделаем все, что не обходимо предпринять в рамках путинского драконовского законодательства о партиях. Соберем 45 тыс. членов, проведем 50 конференций в регионах, подадим соответствующие документы в Минюст. Все мы это сделаем, однако решение будет приниматься политическое. Судя по неадекватности власти, ее параноидальности, когда закрываются украинская библиотекав Москве и организации украинцев в России, господин Путин всех украинцев бандеровцами считает.

Судя по уровню неадекватности власти, вероятность регистрации партии небольшая, но мы этот путь должны пройти, и мы это сделаем. Если они нас не регистрируют, то тем самым за полгода до выборов объявят, что выборы нелегитимны. Ведь таким образом наиболее значимая демократическая оппозиция до выборов не будет допущена. То же самое касается и выдвижения кандидатов в президенты. Мы будем выдвигать единого кандидата от демократической оппозиции, и его нерегистрация будет означать нелегитимность избрания президента. Мы оба сценария рассматриваем как рабочие. То есть нерегистрация означает бойкот выборов, поскольку они нелегитимны, регистрация – означает борьбу по возвращению России на конституционный, правовой путь.

НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ТЕРПИТ ТО, ЧТО ПУТИН ТВОРИТ С УКРАИНЦАМИ РОССИИ

Вы вспомнили про Библиотеку украинской литературы в Москве. Что вы думаете по поводу ее преследований, о ликвидации диаспорных организаций – ФНКА УРи ОУР. Для чего это делается?

Я считаю, что это признаки глубокой паранойи российского режима. Я считаю, что украинская власть и оппозиция, подчеркиваю – и оппозиция, то есть Янукович вместе с Тимошенко, вместе с Тягнибоком, вместе со всеми остальными должны жестко потребовать от Путина прекратить преследования украинских организаций России и украинской библиотеки. Его лечить надо.

Я считаю, что действия украинской власти и оппозиции должны быть абсолютно недвусмысленными и совместными, потому что речь идет о наступлении на украинскую культуру и украинскую государственность. Я не понимаю, как так называемые гордые власти Украины могут все это терпеть. Чего они молчат-то?

УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПУТИНИЗАЦИИ РОССИИ

Как думаете, Украина может повторить политический путь России?

Украина двигается в сторону России. Это смертельно опасное для Украины движение, и патриоты Украины и люди со здравым рассудком должны воспрепятствовать вот этой путинизации Украины. Я понимаю Януковича, ему главное захватить власть любой ценой и ее удерживать как можно дольше. Не от большого ума он это делает, на мой взгляд, и кончит плохо. Пусть посмотрит лучше, куда уехал президент Туниса и куда ему, бедолаге, придется ехать. Пусть посмотрит, как сейчас относятся к Лукашенко во всем мире. Не надо ему этот бред повторять. Я понимаю, что демократической страной управлять сложнее, надо учитывать мнение окружающих, идти на компромиссы, надо выслушивать глубоко неприятных людей, надо следовать правилам, а не понятиям, что для Януковича особенно тяжело, поскольку у него прошлое иное. Там понятия в основном, а не правила.

Только на пути к демократии и защите людей Украина станет процветающей страной, а украинские люди будут жить лучше русских – если у нас останется диктатура.

Мы почему-то не учимся на чужих ошибках и повторяем их. Не надо этого делать.

Я бы хотел сказать, что преследования украинской оппозиции сейчас (внимательно слежу за этим, хотя меня сложно отнести к большим почитателям Юлии Владимировны Тимошенко), чем бы оно ни было мотивировано, ведет к установлению диктатуры. Я не считаю Тимошенко святой и не собираюсь быть ее адвокатом, но могу сказать, что то, что сейчас происходит (массовое преследование украинской оппозиции), – это прямая дорога к диктатуре, а значит – к нищете и бесправию. Поэтому политически мотивированные процессы надо заканчивать.

МЕДВЕДЕВ ТРИ ГОДА РАБОТАЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ, НО ТАК ИМ И НЕ СТАЛ

Вы говорили, что Россия вступает в избирательный процесс. При этом, как говорят во властном тандеме Медведева – Путина, со временем определятся, кто же из них будет баллотироваться. По вашему мнению, кто из этих российских политиков выдвинет свою кандидатуру? И вообще, какова роль президента России в сегодняшних российских реалиях?

Медведев почти три года работает президентом, но так им и не стал. Его никто всерьез не воспринимает. Он говорит, что не надо вмешиваться в решение суда, а Путин говорит, что «вор» должен сидеть в тюрьме. И, в конце концов, судья Данилкин сажает Ходорковского на 14 лет. Медведев говорит, что свобода лучше, чем несвобода, а меня закрывают в клетку перед самым Новым годом и держат в нацистских условиях. То есть этого человека никто президентом не считает. Думаю, для него это личная трагедия… Медведев мог стать президентом, если бы помиловал Ходорковского, отменил цензуру, уволил Путина с работы, для этого ему даже парламент не нужен. А так он производит впечатления человека очень слабого и жалкого.

Безусловно, и Путин, и Медведев хотят сесть в президентское кресло. Причем, думаю, уровень желания примерно одинаковый. На сегодня объективные шансы захватить это кресло есть у Путина. Оцениваю его шансы как 90%, а шансы Медведева – 10%. Путин контролирует спецслужбы, бизнес, крупнейшие медиаресурсы, губернаторов. То есть все серьезные решения, в том числе посадка Ходорковского, наши аресты – это все решал Путин. Медведев в это время на лыжах катался, в Твиттере игрался, может быть, в блоге своем писал.

НА МЕНЯ В ГЕНПРОКУРАТУРУ НАПИСАЛ ДОНЕС СУРКОВСКИЙ ПЕТУШОК

Исходя из этого, каковы шансы у демократической или, как говорят ваши оппоненты, «несистемной оппозиции»?

Нам их суета подковереная, кремлевская борьба не интересна. Нам все равно. У нас абсолютно своя повестка дня, и мы абсолютно не согласны с их курсом на мафиозное государство, которое они построили. У нас есть своя программа вывода страны из этого глубочайшего развала, в который Путин вместе с Медведевым ее поверг. Нам все равно, что они будут решать. Мы будем действовать в рамках той повестки, о которой я рассказал.

Некоторые российские депутаты попросили Генпрокуратуру России проверить, не финансируют ли вас из-за рубежа…

Я знаю, это сделал депутат Биляков. Это известная «шестерка» сурковская. Кстати, его декларация о доходах абсолютно лживая, поскольку у него целый парк автомобилей, который может иметь только миллиардер, а он говорит, что живет на зарплату врача. Это обычный сурковский петушок. Он написал в генпрокуратуру донос. Мне нравится, что он это сделал. Могу вам по секрету сообщить, что я никогда в жизни не получал ни одной копейки из-за рубежа. Я отлично знаю, что это незаконно. Я один из главных противников действующего режима и знаю. что у Путина действует принцип «друзьям – все, врагам – беспредел». Поэтому закон нарушать в такой ситуации категорически никому не рекомендую и сам придерживаюсь этого принципа. Так что с нетерпением жду ответа из Генеральной прокуратуры. Очень надеюсь, что господин Биляков этот ответ обнародует, а не будет тихо прятать его у себя в серванте.

Можете нам сказать, за какие средства вы живете сейчас?

Я уже отвечал на этот вопрос у себя в блоге. Повторяю, я 13 лет не работаю в правительстве. И за это время заработал деньги, чего и вам желаю. Первая удачная инвестиция – конец 98-го года – покупка акций Газпрома. Тогда они стоили 10-15 центов за штуку, а потом поднимались в цене до 10 долл. Деньги на покупку этих акций – 60 тыс. долл. – заработаны мною чтением лекций в европейских и американских университетах.

В 2004 – 2006-м я занимался строительством коммерческой недвижимости в Москве вместе с Игорем Линшицем (концерн «Нефтяной», при этом никогда не работал в Банке «Нефтяной» вопреки утверждениям сурковских пропагандистов). Мы построили большой офисный центр «Бронная-Плаза» и «Серебряный город» на Серебрянической набережной.

Кроме того, на протяжении последних лет я активно инвестирую в российский фондовый рынок – это единственный бизнес, который путинская группировка отнять у меня не может. Иначе надо закрывать биржу и отбирать у всех компьютеры.

Что касается декларации, где указан доход в 6 млн. долларов… Согласно правилам, действующим в России, это именно доход, а не прибыль, которую я получил, торгуя акциями. То есть это сумма средств, которую я получил, продавая акции. Только надо иметь в виду, что я их еще и покупал. Причем в течение года я многократно покупал и продавал разные акции на рынке. Если у вас есть тысяча рублей, и вы в течение года миллион раз покупали на эту сумму акцию и продавали их, — то в декларации вы должны будете указать миллиард в качестве дохода. Так что цифра, представленная в декларации, к моему чистому годовому доходу никакого отношения не имеет.

Беседовал Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России