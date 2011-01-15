Немцова освободили из-под стражи

Российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ, ранее приговоренный к 15 суткам ареста за неповиновение милиции, вечером 15 декабря был освобожден из-под стражи.

Как передает РИА Новости, ранее милиция увезла политика из спецприемника ГУВД Москвы на Симферопольском бульваре в ОВД "Тверское". У СИЗО собралось несколько десятков сторонников Б.НЕМЦОВА, и, по всей видимости, его перевезли, чтобы не допустить несанкционированных акций.

Также на свободу вышел другой оппозиционер, Эдуард ЛИМОНОВ. Его из СИЗО доставили в ОВД Ломоносовского района.

Б.НЕМЦОВ был задержан 31 декабря 2010 года после санкционированного митинга на Триумфальной площади. 2 января Тверской суд приговорил его к 15 суткам ареста за сопротивление милиции. Сам Б.НЕМЦОВ счел дело сфабрикованным. По словам адвокатов политика, за время ареста он простудился.

Э.ЛИМОНОВА приговорили к 15 суткам еще 31 декабря. Гагаринский суд признал его виновным в мелком хулиганстве.