Что делать с Харьковскими соглашениями, если газовые контракты пересмотрят?

Путин не хочет переписывать газовые контракты, а Азаров очень хочет и уверен, что нашел аргументы… В Европе газ подешевел на 36%, но Украины это не касается…

Серия прозвучавших на прошлой неделе заявлений главы украинского правительства о необходимости пересмотра украинско-российских газовых соглашений наткнулась на вполне прогнозируемый ответ российского газового монополиста. Замглавы Газпрома Андрей Круглов заявил: Газпром надеется, что Украина будет в дальнейшем продолжать исполнять контрактные обязательства по газу («Мы рассчитываем на стабильное исполнение Украиной своих обязательств»).

Впрочем, уже на следующий день Азаров продолжил упорствовать: «Мы с этим договором 10 лет работать не будем, - заявил он. - Мы с Россией очень настойчиво, по-партнерски, по-товарищески, убеждаем их пересмотреть, как они считают, прекрасный договор от января 2009 года о поставках газа на 10 лет … Мы с уверенностью говорим, что для нас он крайне невыгоден. Но поскольку договор выписан таким образом, что очень трудно от него отказаться, но если в ходе переговоров наш призыв не будет услышан, тогда мы будем о каких-то других механизмах (думать)…» По мнению Азарова, «российская сторона это прекрасно понимает».

Кот в мешке в обмен на ГТС

Разумеется, газпромовские чиновники не могут не понимать, что на данный момент Украина платит ну никак не рыночную цену на газ. В пользу этого утверждения есть множество доводов. От неоднократно перепетых, понятных и старшеклассникам, вроде того, почему газ для Украины не может стоить дороже, чем для Германии. И до озвученных… самим Газпромом.

Так в «консолидированных промежуточных сокращенных результатах своей деятельности по международным стандартам финансовой отчетности за I квартал 2010 года» российский газовый монополист признает снижение «средних расчетных цен» в первом квартале 2010 года (по сравнению с аналогичным периодом 2009-го) по Европе на 36%, и на 24% - по странам бывшего Советского Союза.

Очевидно, что цена на газ для Украины демонстрирует прямо противоположную тенденцию, мало того, что не рыночная сама по себе, так еще и общие тенденции рынка ей не указ – уж если президент был вынужден спасать страну Харьковскими соглашениями…

Но тут на стороне Газпрома играет политический момент. По итогам получения 100-долларовой скидки на газ в обмен на продление сроков базирования ЧФ РФ в Крыму Виктор Янукович публично пообещал не повышать коммунальные тарифы украинцам. В жизнь это обещание было воплощено с точностью до наоборот, о чем Украине ни за что не даст забыть Юлия Тимошенко. А совсем уж аполитичной части населения будет ежемесячно напоминать родная держава – платежками за ЖКУ.

Москва усмотрела в сложившейся ситуации возможность «бросить спасательный круг», в очередной раз подменив экономическое решение вопроса политическим. То есть категорически отказаться от пересмотра газовых контрактов, но предложить газ по внутрироссийским ценам. Только для населения Украины, не для предприятий – до подобного альтруизма Газпром не готов доходить. А также предоставить право добычи газана некоем российском месторождении, правда, не на действующем, а на… неразработанном. И даже подсказали, мол, в разработку этого месторождения Украина могла бы вложить прибыль, которую получает от транспортировки газа. Ожидается, что Украина со своей стороны согласится на активно пропагандируемое Кремлем СП Нафтогаза с Газпромом и войдет туда со своей ГТС.

Самое время последовать примеру российского газового монополиста и спросить, что же Киев в итоге будет иметь с этого интересного предложения? Фактически ничего. Право на разработку месторождения «с нуля» долгое время будет приносить украинской власти разве что политические дивиденды. Да и то сомнительные ввиду явной невозможности донести смысл такой победы до подавляющего большинства электората. А внутрироссийские цены на газ для населения Украины – тоже «подарок» тот еще. Ведь Россия намерена постепенно повышать цену для своего населения, чтобы к 2014 году она вышла на среднеевропейскую.

Фактически речь идет о предложении политической взятки «на поддержание имиджевых штанов» правящей коалиции до окончания первого срока президентства Януковича. Ясно читается продолжение: а там – выборы, а больше чем на два срока подряд все равно избираться нельзя… Вопрос в том, согласится ли с таким интересным предложением Николай Азаров как лицо, в конечном итоге ответственное за такие глобальные экономические соглашения?

Кнут для Газпрома

Сам Азаров уверяет, что нашел некие аргументы в пользу пересмотра газовых соглашений. К сожалению, какие именно, не уточняет.

Эксперты центра «Номос» Михаил Гончар и Максим Алиновпредлагают юридический способ добиться снижения цены для Украины на российский газ. И он заложен в уже подписанных документах.

«В частности, пункт 4.4 газового контракта предусматривает, что в случае если «обстоятельства на рынке топливно-энергетических товаров существенно изменились по сравнению с тем, что стороны обоснованно ожидали при заключении настоящего контракта, и контрактная цена, указанная в пункте 4.1 настоящего контракта, не отражает уровня цен рынка», то стороны вступают в переговоры по пересмотру контрактной цены. Далее предусмотрено, что если договоренность о пересмотре контрактной цены не будет достигнута в течение трех месяцев с даты начала переговоров, любая из сторон вправе передать дело в Стокгольмский арбитраж для принятия окончательного решения».

Изменение обстоятельств на рынке Газпром признает – в своих собственных отчетах, то есть имеется повод для пересмотра цены для Украины. Но только цены. Возможность переписать формулу ценообразования, в основе которой лежит столь нелюбимая Азаровым цифра – 450 долларов, увы, контрактами не предусмотрена.

Ну слушания в Стокгольмском арбитраже – в нашем случае – палка о двух концах. Летний скандал с публикацией документов по «делу о газе Фирташа» наглядно продемонстрировал, что Газпром умеет находить аргументы для украинских чиновников, требуя не только избавить его (Газпром) от ответственности за участие в сомнительных газовых схемах, но и вовсе вычеркнуть какие-либо упоминания о роли Газпрома в подписании соглашений.

А официальная Москва пока демонстрирует крайне категоричную позицию в вопросе пересмотра даже цены, не то что газовых соглашений. К примеру, премьер-министр РФ Владимир Путин уверен: Украина платит за газ европейскую цену. «А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно…»

Однако мало кто вспоминает, что в одном из высоких кабинетов в Киеве до сих пор лежит «под сукном» замечательная плетка с крючком – Брюссельский газовый меморандум о модернизации газотранспортной системы Украины, подписанный еще при Викторе Ющенко. Одно из обязательств Киева (им, кстати, живо интересовалась Москва), предусмотренных этим документом – реформирование Нафтогаза и выведение из НАКа транзитного предприятия Укртрансгаз. А ведь украинские президенты и правительства годами нарабатывали опыт реформирования всяких-разных структур путем уничтожения с последующим «возрождением из пепла». Правда, до сих пор реформа через смену вывески применялась преимущественно для чиновничьих чисток, но кто мешает использовать хорошо зарекомендовавший себя опыт в других целях?

Скажем, «убить» Нафтогаз и создать на его развалинах несколько «профильных» предприятий, тем самым выполнив обязательства по Брюссельскому меморандуму. В итоге получим самостоятельный Укртрансгаз с возможной перспективой на выведение из госсобственности, и (увы и ах!) исчезновение с рынка исполнителя газовых контрактов с украинской стороны. Трубу когда-нибудь можно будет попытаться приватизировать или акционировать (если звезды удачно сложатся), а газовые соглашения придется подписывать по-новому уже сейчас. Не захочет же Газпром терять такого крупного потребителя, как Украина? Наверное, это было бы достойным ответом на российское предложение газового месторождения, куда надо вбухать кучу денег, прежде чем начать получать хоть что-то.

Но, как всегда, есть одно «но»

Допустим, Азарову удастся не мытьем, так катаньем добиться от Кремля благословения на пересмотр газовых соглашений. Всеобщее ликование – резко снижаются цены на коммуналку, избиратель на каждой платежке старательно помечает: «не забыть проголосовать за Партию регионов»… Но вот вопрос: что же тогда делать с большой победой Януковича – Медведева в Харькове?

Если Украина получит новую, справедливую цену на газ, будет ли и в отношении нее действовать предусмотренная Харьковскими соглашениями скидка? Гарантий нет. 100-долларовый «дисконт», согласно подписанным президентами документам, - ни что иное как снижение таможенных пошлин на часть экспортируемого в Украину газа, и введен постановлением правительства РФ. То есть фактически скидка может быть отменена в любой момент. Однако если она исчезнет, то с какой стати Киев должен будет выполнять свою часть договорных обязательств? А именно – продление сроков пребывания Черноморского Флота России в Севастополе?..

Интересный вопрос, не правда ли?

Елена Перегуда