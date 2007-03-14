Лужков готов подтвердить свою позицию по Крыму представителям СБУ

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ готов встретиться с представителями Службы безопасности и Министерства иностранных дел Украины и вновь подтвердить свою позицию в отношении Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ готов встретиться и провести беседу с представителями этих ведомств, чтобы подтвердить высказывания, сделанные им в Крыму в ходе своей последней поездки", - говорится в заявлении пресс-службы.

Пресс-служба напоминает, что 21 февраля на церемонии открытия центра "Дом Москвы" в Севастополе Ю.ЛУЖКОВ упомянул о "проблемах, которые оторвали Севастополь от России, оторвали Крым от России".

При этом пресс-служба мэра Москвы отмечает, что Ю.ЛУЖКОВ убежден, что «слова, сказанные в Севастополе, отражают мнение подавляющего числа россиян по последствиям развала СССР, в том числе в отношении Крыма и Севастополя, а также желание москвичей осуществлять помощь Черноморскому флоту».

В заявлении пресс-службы мэра Москвы подчеркивается, что Ю.ЛУЖКОВ «убежден в своей позиции, а также в том, что его высказывания никоим образом не являются вмешательством во внутренние дела Украины».

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинская сторона расценивает высказывания Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе как шаг, направленный на нагнетание напряженности в обществе, подрыв добрососедских отношений и стратегического партнерства между Украиной и Россией. В комментарии МИД напоминалось, что 21 февраля в Севастополе мэр Москвы позволил себе публично поставить под сомнение статус Крымского полуострова в составе Украины.

Особую обеспокоенность в МИД вызвали также публичные призывы Ю.ЛУЖКОВА к гражданам Украины принимать участие в массовых акциях, имеющих политический характер, что является прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства. МИД Украины выразил надежду, что такие действия упомянутого должностного лица получат соответствующую оценку со стороны российских властей, о чем будет проинформирована украинская сторона.

23 февраля и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что реакция Украины на высказывание Ю.ЛУЖКОВА во время пребывания в Севастополе будет жесткой.