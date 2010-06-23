В УНП заявляют о «ползучей» оккупации Севастополя Россией

Украинская народная партия требует от Верховной Рады запретить отставным военнослужащим Черноморского флота РФ оставаться на постоянное место жительства в Украине, а строительному управлению ЧФ - строить новое жилье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, с таким заявлением выступил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя заявление председателя Севастопольской городской государственной администрации Валерия САРАТОВА о том, что жилье, построенное для офицеров ЧФ РФ, нужно передать на баланс коммунальной собственности города, чтобы обеспечить возможность его приватизации военнослужащими ЧФ России.

«Уже 13 лет происходит «ползучая» оккупация Севастополя Россией, когда граждане другого государства, по окончании службы остаются здесь на постоянное место жительства. Узаконив такое жилье, руководство города окончательно узаконит и пребывание граждан Российской Федерации, предоставив им право на приватизацию жилья, которое руководство Черноморского флота строило как служебное, что должно временно выделяться офицерам флота», - подчеркнул председатель Крымской организации УНП.

По его словам, «если не остановить «ползучую» оккупацию, к 2042 году большинство жителей Севастополя будет составлять граждане Российской Федерации – бывшие военнослужащие Черноморского флота и члены их семей». «Так, согласно официальным статистическим данным, в среднем ежегодно с ЧФ РФ увольняются 1100 человек, приблизительно 40% (500 человек) из них остается в Севастополе вместе со своими семьями», - заметил политик.

«Следовательно, Севастополь ожидает косовский сценарий, где во времена Югославии тоже поощряли миграцию в Косово албанцев на работу, которые, в большинстве, навсегда оседали с семьями в этом регионе. Поэтому необходимо немедленно заморозить строительство жилья для офицеров ЧФ РФ, поскольку уже существующей жилой площади достаточно вполне для временного проживания российских офицеров и мичманов», - подытожил О.ФОМУШКИН.