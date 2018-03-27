Черновецкий останавливает метро и изгоняет нечистый дух из администрации

Нечистый дух в мэрии

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что помещение столичной горгосадминистрации нужно очистить от нечистых духов, для чего он хочет в ближайшее время пригласить туда священников.

Об этом он сказал во вчерашнем интервью ТРК „Киев”.

«Я думаю, что на днях я попрошу моих братьев из двух православных конфессий, чтобы они хорошенько поработали над зданием на Крещатике, 36», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он допускает, что «нечистый дух» оказался в здании КГГА, так как, поскольку мысль материальна, «было много плохих мыслей за спиной КГГА».

На просьбу телеведущего раскрыть секрет, к какой вере он все-таки принадлежит, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «У меня нету ни хвоста, ни рогов. Я никакой не сектант. Я православный. Я крещусь на икону и я уважаю православную церковь».

Но при этом он отметил, что с удовольствием слушает проповеди, например, в католическом храме и хорошо относится к любому человеку независимо от его цвета кожи или чего-то другого. «Главное, чтобы он был патриот, чтобы он хотел изменений и чтобы я ему верил», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ

Первая решенная проблема- остановка метро

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вчера лично дал команду остановить движение поездов метрополитена, чтобы спасти упавшую на рельсы женщину.

Об этом он сообщил, рассказывая о первых проблемах в городе, которые ему пришлось решать.

«Сегодня одна женщина пыталась покончить жизнь самоубийством в Святошинском районе и бросилась под электропоезд. И самое интересное, что один из начальников спрашивал меня, что делать. Это же проблема, в том числе и для городского головы. Поскольку ее немножко придавило поездом, то он у меня спрашивал, ехать дальше или вытаскивать ее, на полном серьезе. Конечно же, не ехать, конечно же, мы ее спасли. Хотя я не уверен. как бы это было без меня. Но, наверно, я преувеличиваю что-то…», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ

(Как сообщал УНИАН, в 18.00 18-го апреля на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена, на станции „Святошин”, с целью самоубийства под поезд прыгнула женщина (1976 года рождения). Машинист, заметив человека на рельсах, осуществил аварийное торможение. При этом женщина была зажата между выступом первого вагона и рельсами. Аварийной бригадой „подземки”, отделением Государственной пожарной охраны МЧС и спасателями столичной горгосадминистрации гражданка была вызволена из-под состава и с травмами средней тяжести госпитализирована в городскую больницу № 17. На время проведения спасательных работ станция „Святошин” была закрыта. Движение поездов от станции „Нивки” к станции „Житомирская” осуществлялось по объездной колее, минуя станцию „Святошин”, а в обратном направлении в обычном режиме, но без остановки на станции ”Святошин”. В 19.05 станция была открыта.)

Снести «хрущевки»

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поддерживает программу строительства жилья за счет сноса «хрущевок», а также рассматривает вариант их капитального ремонта.

«Программа «хрущевок» пойдет. Во время выборов я говорил, что те «хрущевки», которые требуют сноса, которые не могут больше эксплуатироваться, там надо предлагать людям жилье. Сначала они должны переселиться, потом только можно сносить эту «хрущевку». Те, которые могут быть укреплены, улучшены условия, они должны быть приведены в порядок, чтобы люди могли хотя бы жить в них нормально».

Богатые будут платить больше

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, будет «влиять на все ценовые позиции по коммунальным платам» в столице, «если только ОМЕЛЬЧЕНКО не удалось с весьма интересными фигурами забрать все энергоснабжение в свои руки».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, «что богатые должны платить в десять раз дороже, а люди, которые нуждаются в помощи со стороны киевской власти, должны платить по тем ценам, которые были». Разделить эти две категории населения для начисления оплаты за полученные услуги, по его словам, очень просто, поскольку «богатые живут в элитных домах», а все остальные - в обычных. «Для богатых людей, чиновников и других «нехороших дядей» сейчас строятся отдельные дома, и там квартиры по 300-500 кв. м. Они потребляют электрической энергии как целый завод, а платят они за электроэнергию столько же, сколько бабушка где-нибудь в районе Оболони…», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Должность - ничто. Совесть – все!

Мэр Києва Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ разговаривал по телефону с отстраненным от должности директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Валерием ТКАЧУКОМ и успокоил его тем, что должность – не главное.

Как сказал он вчера вечером в интервью ТРК „Киев”, «никаких увольнений у вас не произошло. Есть всего лишь мое желание проверить хозяйственную деятельность. И временно отстранен от обязанностей один всего лишь человек. Сегодня, узнав о его обеспокоенности, я позвонил ему и сказал, чтоб он не так близко воспринимал это к сердцу. Ну нельзя умирать из-за должности. Должность - ничто. Совесть – все! Я думаю, что этот разговор ему пришелся по душе», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому директор ТРК «Киев» В.ТКАЧУК отстранен от работы и назначено проведение служебного расследования.

В тот же день В.ТКАЧУК с гипертоническим кризом был госпитализирован в реанимационное отделение Киевского НИИ кардиологии им. академика Стражеско.