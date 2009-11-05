В БЮТ надеются вытрясти из Нацбанка миллиард уже сегодня-завтра

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заверяет, что 1 млрд. грн., выделенный на борьбу с эпидемией гриппа, есть, и Национальный банк Украины должен его выделить в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявления некоторых политиков о том, что этих средств в бюджете нет.

«Один миллиард есть. Есть такой резерв, и когда Национальным банком будет руководить человек, который будет говорить народу правду, то, поверьте мне, все вопросы будут решаться», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, уже сегодня-завтра 1 млрд. грн. Нацбанком должен быть выделен.

Отвечая на вопрос, какие меры будут предприниматься, если эти средства все же не будут выделены, А.КОЖЕМЯКИН сказал: «Для этого контролирующие органы. Они должны проверить того, кто говорит, что нет этих денег».

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предусматривается увеличение на 1 млрд. грн. средств резервного фонда госбюджета для профилактики и лечения больных гриппом.