Овощи от Мишель Обамы: возле Белого дома открывают сельхозрынок

Со дня на день в какой-то полусотне метров от Белого дома можно будет купить овощи с грядки. Причем, не с обычной, а с той, что любовно возделывала все лето сама первая леди США Мишель Обама.

Муниципалитет Вашингтона собирается закрывать по четвергам вечером участок Вермонт-авеню, расположенный через квартал от резиденции американского президента. Там будет организован небольшой рынок сельхозпродуктов. С такой просьбой к властям обратилась некоммерческая организация Fresh Farm Markets. Подписи Мишель Обамы под прошением нет, но никто в Вашингтоне не сомневается, что она поддерживает необычный проект.

Во-первых, один из подписантов – Сэм Касс был поваром у семьи Обамы, когда они жили в Чикаго, и сейчас советует первой леди, что и как выращивать на белодомовском огороде.

Во-вторых, Мишель Обама не скрывает любви к органическим продуктам и очень гордится урожаем, который вырастила своими руками. Конечно, стоять в фартуке за рыночным прилавком с безменом в руках Мишель вряд ли сподобится, но то, что ее овощи будут там продаваться - уже решено.

Огород на Южной лужайке Белого доме существует с марта этого года. Это был "антикризисный проект" президентской семьи. Несмотря на небольшие размеры (чуть меньше сотки) первая леди ухитряется выращивать там более 50 видов овощей, включая помидоры, перец, шпинат, ревень и баклажаны. Часть урожая, общий вес которого уже потянул на 1 центнер (вот это агротехнологии!), попала на кухню Белого дома, а часть была передана одному из приютов бездомных. Куда пойдет выручка от продаж на рынке, пока не сообщается.

Комсомольская правда