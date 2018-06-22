В Украине будет нервная обстановка

Что было...

Цитата из прошлого прогноза (04.12.2006): "На этой неделе Виктор Янукович сумеет наладить какие-то важные связи, найти удачные решения прямо в процессе обсуждения каких-то важных вопросов". На прошлой неделе СМИ информировали о том, что в процессе поездки премьера в США были удачно решены важные вопросы. В то же время, были и конфликты, связанные с перестановками в правительстве.

Цитата из прошлого прогноза (04.12.2006): "А Александр Мороз эффективно решит законодательные и управленческие вопросы". На прошлой неделе был принят Закон Украины "О Государственном бюджете на 2007 год".

Что будет...

В прошлом прогнозе (04.12.2006) шла речь о предконфликтных спорах, связанных с реформой в политике. Теперь на протяжении двух недель можно ожидать конкретных действий. Один из вариантов этой ситуации – попытки внести какие-то изменения в процесс политической реформы в Украине. Этот конфликт действительно может создать нервную обстановку, вызванную претензиями в отношении реформы. Но он может спровоцировать и конфликт для Украины в целом – как внутренний, так и внешнеполитический. Кроме того, эта ситуация может обострить и другие конфликты, которые сейчас находятся в скрытом состоянии. Сама по себе эта проблема не очень сильная, но она будет развиваться в бескомпромиссной форме. В такой обстановке трудно находить оптимальные решения, из-за чего некоторые отношения могут быть окончательно испорчены. В то же время, эта ситуация вряд ли сможет создать фатальные, необратимые последствия для страны в целом.

Эти события будут развиваться весь декабрь в основном в форме информационных, идеологических, реже – экономических споров. Только в январе появятся возможности для их нейтрализации, но если пострадают какие-либо отношения, то полностью восстановить их будет уже невозможно.

Астрологические факторы выглядят так, что БЮТ, даже если будет проявлять высокую активность, вряд ли сможет быть эффективным участником этой ситуации. Если сформулировать более точно, то все выглядит так, что БЮТ в этих событиях вряд ли сможет решить какие-либо партийные интересы. Но для нее так же, как и для Социалистической партии, есть некоторая вероятность не совсем реальной оценки происходящего в декабре. Многое станет ясным в январе.

"Наша Украина" будет намного сильнее вовлечена в эту ситуацию. Можно предположить, что уже сейчас там идут какие-то споры по информационной и экономической политике. В конечном итоге, "Наша Украина" сумеет найти наиболее оптимальные решения сложных вопросов В конце декабря будут найдены компромиссы, которые создадут благоприятные возможности для деятельности партии в 2007 году. Но нужно учесть, что еще останутся некоторые нерешенные проблемы, о которых говорилось в прошлых прогнозах, в частности, 11.09.2006 г., 18.09.2006 г., 30.10.2006 г .

Партия Регионов сумеет создать благоприятную обстановку для сотрудничества, в том числе и межпартийного. Но эта ситуация вынудит ее либо частично отказаться от каких-то полномочий, либо быть более прагматичной в каких-то отношениях. В целом, все выглядит так, что необходимо будет найти какой-то разумный компромисс, чтобы получить наибольший положительный эффект при минимуме потерь.

Социалистическая партия вряд ли будет принимать активное участие в этих событиях. Скорее всего, она будет внимательно наблюдать за процессом, чтобы определить его последствия. Коммунистическая партия на этой неделе примет конкретное, наиболее оптимальное для партийных интересов решение. Оно создаст хорошие возможности для налаживания межпартийных отношений, повысит эффективность информационной политики. Правда, одновременно с удачами для нее может сложиться кратковременная нервозная ситуация Но в целом она ничего не изменит, и пройдет без последствий.

Очень важно помнить, что на этой неделе эти события только формируются, и их можно будет заметить только при внимательном анализе происходящего. Более ясные очертания они примут во второй половине декабря. Некоторые партии уже определились с тем, какую занять позицию, а некоторые ищут такие решения. Пока нет ясности в том, какие конкретные ситуации сложатся в рамках этого события. Главное здесь то, что этот процесс может создать конфликты, но для парламентских партий не видно серьезных проблем.

Астролог Вадим Феофанов