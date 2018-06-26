Наша Украина перейдет от слов к делу

Астрологический прогноз на неделю

Что было...

Цитата из прошлого прогноза: "На этой неделе основные события будут связаны с вступлением "Нашей Украины" в широкую коалицию и формированием оппозиции… Но на этой неделе создастся сложная ситуация, по которой пока что нет компромиссов". На прошлой неделе было несколько на первый взгляд не очень значительных ситуаций, которые создали препятствия для вхождения блока "Наша Украина" в парламентскую коалицию. Они носили характер эмоциональных обсуждений, споров.

Цитата: " Эта ситуация вызовет споры и в самой "Нашей Украине"… А реальные результаты этих споров мы сможем увидеть только в третьей декаде сентября. Тем не менее, и на этой неделе, и в последней декаде текущего месяца силы этих споров недостаточно, чтобы создать серьезный кризис или окончательный раскол в блоке, но и возможностей для поиска компромиссов не видно. Скорее всего, эта ситуация сохранится в таком состоянии до 2007 года – тогда будет решаться, сможет ли "Наша Украина" преодолеть эти разногласия". На прошлой неделе, действительно, были споры в "Нашей Украине" по вопросам вступления в коалицию, но они не завершились конкретными действиями. Ждем последнюю декаду сентября.

Что будет... Одним из наиболее важных событий предстоящей недели будет процесс, связанный с вступлением блока "Наша Украина" в коалицию. На самом деле это только "внешняя оболочка", а с точки зрения астрологии ситуация выглядит, как споры по идеологическим и организационным вопросам. Вместе с тем, сейчас еще не ясно, что происходит в блоке. На этой и следующей неделях должны произойти события, которые уже более конкретно обозначат, какие проблемы нужно будет решить в будущем "Нашей Украине", чтобы определиться с идеологией и внутренней организацией. Но все равно пока что полной ясности в этой ситуации вряд ли стоит ожидать. Скорее всего, только в 2007 году следует ожидать событий, на основании которых и будут приняты окончательные решения. Не исключено, что в следующем году мы увидим реорганизацию системы управления в блоке.

Сейчас просматривается сильная поддержка Украины со стороны зарубежных партнеров. Тема – идеологическое и информационное сотрудничество. Эти отношения благоприятны и перспективны. Они продлятся несколько лет, а станут заметными только через некоторое время. Пока еще трудно определить всех участников этого сотрудничества, но уже можно с высокой вероятностью предположить, что одним из них будет Польша. Хотя эта программа уже начала работать, сейчас она только нарабатывает потенциал, а конкретные события будут позже.

На этой неделе с высокой вероятностью можно ожидать конфликтов по финансовым вопросам. Но в политической жизни Украины такие ситуации, скорее всего, будут на уровне локальных споров, которые не повлияют на экономику страны в целом.

В целом предстоящая неделя должна быть не очень активной. Новых событий мало, актуальными остаются известные ситуации, которые уже сформировались на данный момент.

Вадим Феофанов