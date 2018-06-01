Накал страстей, но без кризиса

Астрологический прогноз на ноябрь и текущую неделю

Ноябрь

Закончился бурный период август – октябрь 2006 года. Многие конфликтные вопросы уже решены и потеряли свою актуальность. Но есть проблемы, которые остаются в нерешенными перманентно. В частности, еще не решены споры по вопросам управления экономикой. Эти споры уже известны – они достаточно подробно освещены в СМИ. Их решение в будущем потребует много времени и сил, но в уже гораздо менее напряженной обстановке. Можно предположить, что эти вопросы будут решены тогда, когда будет сформирована законодательная база, соответствующая новой Конституции.

В ноябре общая ситуация в стране должна быть гораздо спокойнее, чем в октябре. Проблемы будут, но не настолько сильные, чтобы вызвать серьезные конфликты. Правда, особых возможностей для заметных успехов тоже не просматривается.

Во второй половине ноября ожидается сложный период. В это время могут возникать проблемы при заключении внутри- и внешнеэкономических договоров как между хозяйственными, так и между политическими субъектами, а также при приятии экономических законов. Это сложные ситуации, но вряд ли их силы хватит, чтобы создать кризисные моменты. В этот период необходимо быть внимательнее в экономических отношениях, так как можно потерять партнеров. В случае возникновения конфликтов, особенно по экономическим темам, желательно не спешить принимать эмоциональные решения. Лучше подождать до декабря 2006 года, чтобы решить вопросы в более спокойной обстановке – там многие недоразумения отпадут сами собой. Если же такой возможности не будет, нужно поискать взаимовыгодные компромиссные варианты, чтобы сохранить партнерские отношения.

Первая половина ноября благоприятна для решения вопросов, связанных с политической реформой. В этот период могут быть приняты законы и успешно решены вопросы, направленные на улучшение функционирования общественных групп, организаций и партий. В этот же период в парламенте будут успешно решаться вопросы экономики, работы комитетов.

Текущая неделя

В целом обстановка для политической деятельности на этой неделе будет неоднозначной. С одной стороны, ожидаются конфликтные ситуации в управленческой сфере из-за сильных споров на экономические темы. Но в то же время те, кто подвергается критике, получат мощную поддержку от других политических сил. В целом баланс выглядит как нулевой, но есть высокая вероятность того, что некоторые партнерские отношения будут разрушены.

Вряд ли стоит на этой неделе ожидать особенно важных событий для Украины во внешнеполитической сфере. В середине недели возможны несколько удачных решений в сфере экономики.

В рамках конституционной реформы на этой неделе будут подготовлены, а на следующей неделе – приняты важные решения, относящиеся к сфере управления. Это будут удачные решения для реформы, но они вряд ли вызовут резонансные события в стране и обществе. В этой ситуации возможно смещение сроков реализации события, то есть оно может произойти немного раньше – на этой неделе, но тогда окончательный смысл все равно приобретет на следующей неделе. Можно предположить, что это событие будет связано с принятием закона о Кабинете министров, который сейчас готовится. Но это могут быть и какие-то другие решения.

Из политических партий эти решения в наибольшей степени затронут интересы "Нашей Украины". Для блока они создадут ситуацию невозможности или нежелания участия в каких-то экономических отношениях, в том числе внешнеэкономических, или в принятии каких-то законов.

Из политических лидеров наибольший интерес к этим решениям должна проявить Юлия Тимошенко. Скорее всего, они вызовут ее негативную реакцию, и эти ее действия будут получать поддержку либо в стране, либо из-за рубежа. Для остальных влиятельных политиков эта ситуация выглядит просто как рабочий процесс.

Вадим Феофанов, астролог