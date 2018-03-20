Эмоциональные споры и возможность раскола в Нашей Украине

Астрологический прогноз на неделю

Что было Цитата из прошлого прогноза: "Ситуация, связанная с решение Кабинета министров об изменении регламента, вряд ли вызовет неразрешимый конфликт в структурах власти… Уже начиная с ее середины, а также в ее конце или в начале следующей недели должны быть приняты определенные решения, стабилизирующие ситуацию. Эти решения выглядят как процедурные или договорные". Этому прогнозу соответствовала ситуация переговоров о расширении парламентской коалиции. Решались процедурные вопросы, с перспективой заключения договора. На данный момент, судя по информации в СМИ, основные вопросы согласованы, и на этой неделе планируется заключение договора.

Цитата: "Второе наиболее важное событие, которое является продолжением прошлой недели, – переговоры по газовым вопросам… Напомним, что таким событием стала поездка Януковича в Россию, когда проходили переговоры по поставкам газа в Украину. В последующем станет еще более очевидным, что Янукович – один из наиболее активных участников решения этих вопросов".

На прошлой неделе стало известно, что ахметовский холдинг "System Capital Management" получил право на прямые закупки энергоносителей для промышленных нужд.

Что будет На этой неделе основные события будут связаны с вступлением "Нашей Украины" в широкую коалицию и формированием оппозиции. На протяжении двух недель эти вопросы решаются с переменным успехом. На позапрошлой неделе прогнозировалась сложная ситуация в связи с условиями, выдвинутыми "Нашей Украиной" в процессе обсуждения условий ее вступления в коалицию, а на прошлой неделе были найдены некоторые компромиссы. Но на этой неделе создастся сложная ситуация, по которой пока что нет компромиссов. С астрологической точки зрения эти условия выглядят, как попытка компенсировать потерю влияния на экономику после формирования нового Кабинета министров. Именно экономическая составляющая нового коалиционного договора может вызвать на этой неделе сильные споры.

Эта ситуация вызовет споры и в самой "Нашей Украине". Вероятность того, что депутаты войдут в разные группировки, создаст действительно серьезные проблемы для блока. Но на этой неделе они выглядят, скорее, как эмоциональные споры. А реальные результаты этих споров мы сможем увидеть только в третьей декаде сентября.

Тем не менее, и на этой неделе, и в последней декаде текущего месяца силы этих споров недостаточно, чтобы создать серьезный кризис или окончательный раскол в блоке, но и возможностей для поиска компромиссов не видно. Скорее всего, эта ситуация сохранится в таком состоянии до 2007 года – тогда будет решаться, сможет ли "Наша Украина" преодолеть эти разногласия.

Кроме того, во второй половине 2007 года сложится ситуация, в которой Виктора Януковича будут сильно беспокоить экономические вопросы, возможно связанные с энергетическим обеспечением Украины.

Вадим Феофанов, астролог