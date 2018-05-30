Принуждение Украины к братству (хроника событий)

Сказать, что послание Президента России своему коллеге Виктору Ющенко вызвало громадный резонанс – почти ничего не сказать. Похоже, многие события в истории двух стран и уж точно, в российско-украинских отношениях, будут сопровождаться пометкой: до или после письма Медведева. Поэтому сейчас, в первые дни, важны все заметные оценки, комментарии и заявления тех, кто реально влияет на события. По обе стороны границы. Итак, хроника - «11 августа и после него…»

11 августа 8:30. На официальном сайте Президента России Дмитрия Медведева появляется текст нашумевшего открытого послания Президенту Украины Виктору Ющенко. Президентский видеоблог пополняется роликом на эту тему. “Обеспокоенный” судьбой дальнейших российско-украинских отношений, Медведев сообщил о своем решении повременить с отправкой российского посла в Киев, а заодно и обвинил Ющенко в “антироссийском курсе”.

10:38. В Украине первым на послание Медведева откликнулся лидер оппозиции Виктор Янукович. На официальном сайте Партии регионов появляется комментарий лидера ПР с выражением солидарности Януковича с позицией российского главы относительно политики Ющенко.

- К сожалению, при нынешней власти надежд на нормализацию и улучшение отношений с Россией практически нет. Поэтому первое, что мы сделаем, придя к власти - возродим нормальные, добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения с нашим стратегическим партнером - Россией. Такие отношения, которые откроют перспективы для обоих государств, – сказал Янукович.

11:00.В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что оценку письму Медведева даст Ющенко.

- Поскольку письмо адресовано Президенту, Президент и будет давать оценку письму и свои комментарии, - сказал и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

11:04. На обращение отреагировали в НУ-НС - депутат Андрей Парубий: «Накануне президентских выборов в Украине Россия стремится привести к власти в нашем государстве людей, лояльных к Кремлю. Иначе Россия будет крайне жестко вести себя по отношению к Украине, как это и было в последние годы,» - уверен нардеп.

11:30. Заместитель Председателя Верховной Рады Николай Томенко согласился, что послание Медведева свидетельствует об интересе России к президентской кампании в Украине.

12:30. Один из кандидатов в Президенты Украины Сергей Тигипко, во время своей поездки в Севастополь по просьбе журналистов коротко прокомментировал заявление Медведева, отметив, что оно “может сыграть на пользу” Ющенко.

15:00. Еще один кандидат в Президенты Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений Яценюк в эфире радио “Эхо Москвы” заявил что “действующий президент Украины дал очень много поводов, для того чтобы считать его политику антироссийской”.

17:01. Послание Медведева прокомментировал главный коммунист страны. В своем заявлении, размещенном на официальном сайте КПУ, Петр Симоненко отметил, что “претензии российской стороны, относительно недружественных шагов украинской власти носят объективный характер”.

К вечеру об обращении Медведева очень аккуратно высказался Литвин: «Обращение президента РФ к президенту Украины требует с нашей стороны не скороспелых, эмоциональных и политически окрашенных оценок, а серьезного анализа относительно того, как мы собираемся дальше жить и выстраивать украинско-российские отношения, - заявил спикер ВР. - На мой взгляд, само это письмо будет использовано для мобилизации электората разными претендентами на президентство, что в итоге чревато разрывом страны».

24:00. К исходу суток официальная позиция Президента Украины Виктора Ющенко и Премьер-министра Юлии Тимошенко не была обнародована.

12 августа

10:22. Появилось заявление главы политсовета “Нашей Украины” Веры Ульянченко, в котором обращение Медведева классифицировалось как “агрессивная риторика”. “К сожалению, молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, которые вынуждают постоянно взращивать образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком обид и угроз. Именно эта причина требует четко расставить все точки над «і», - отмечалось в заявлении.

11:40.Заместитель председателя фракции НУ-НС Тарас Стецькив заявил, что послание Медведева ему напомнило 39-й год и Гитлера: “Российское руководство осознанно взяло курс на эскалацию напряженности в отношениях с Украиной. Этот курс - прямое следствие ранее принятой стратегии на реставрацию автократической Российской империи, необходимым условием которой является возобновление господства на постсоветском пространстве, в первую очередь, над Украиной. Мы находимся сейчас на этапе беспрецедентного обострения информационной войны против Украины в глобальном масштабе. Цель такой войны заключается в формировании из Украины образа врага”, - заявил Стецькив.

14:00.В российском МИДе не оставили без внимания высказывания Ульянченко. Статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин призвал не драматизировать ситуацию вокруг отсрочки приезда нового посла РФ на Украину. «В этом послании никакой агрессии вообще нет, там высказана обеспокоенность,» – сказал он.

15:00.В администрации Кремлятакже взялись комментировать заявление главы политсовета "Нашей Украины". Послание Медведева направлено лично Ющенко, а не народу Украины - заявил замглавы Администрации Президента Алексей Громов

- Нет агрессии и не может быть. Есть спокойная выверенная констатация факта к каким результатам в российско-украинских отношениях привела политика нынешнего Президента Украины. Таким образом, это послание направлено именно в его адрес, - заявил Громов. - Что касается отношения президента РФ, нашей страны к украинскому народу, украинскому государству - оно исключительно уважительное, теплое, братское.

16:00.ВО “Свобода” расценило “ультиматум президента РФ Медведева как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, оскорбление украинской нации и информационную подготовку московской экспансии в Украину накануне президентских выборов”.

Надо отметить, что и в этот день премьер-министр Юлия Тимошенко комментариев обращения Медведева старательно избегала. Однопартийцы лидера БЮТ передали, мол, и не ждите: не премьерское дело встрявать в болтовню президентов.

А когда пресса пыталась не дать главе Кабмина возможности отмолчаться, ссылалась на неотложные дела, не оставляющие времени на то, чтобы озвучить ее мнение. Скажем, когда журналисты «подловили» Тимошенко в перерыве вчерашнего заседания Кабмина, она просто отказалась отвечать: «Извините, я сейчас должна идти на продолжение заседания правительства...» Юлия Владимировна пообещала “обязательно дать брифинг и ответить на все вопросы”. Но брифинг в среду так и не состоялся.

В журналистских и политических кругах начал активно муссироваться вопрос о том, почему же сам Ющенко, адресат послания, не ответит Медведеву. Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак предположил, что Виктор Андреевич в ближайшие два дня отреагирует на заявление российского коллеги. И подчеркнул, что Президент не будет прерывать своего отпуска для того, чтобы сделать заявление. Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев по-своему объясннил молчание главы украинского государства: «Это не заявление, а письмо, обращение, такой себе видео-эпистолярный жанр. Поэтому надо готовить ответное письмо, - считает Карасев. - Нужно рассмотреть все претензии, убрать все эмоции и ответить по существу. Служение муз не терпит суеты. Нужно думать не о том, как разжигать дипломатическую войну и втягиваться в “дипломатию громких слов”, а в режиме тихой дипломатии решать сложные проблемы российско-украинских отношений».

13 августа 12:52. В украинском МИДе выразили удивление распространяемой в СМИ трактовкой решения Дмитрия Медведева относительно Михаила Зурабова – «отсрочка направления посла России в Киев», поскольку, по мнению дипломатов, его пока нельзя считать послом. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Президент РФ пока не подписал указ о назначении посла в Киеве, следовательно нет никаких гарантий, что представлять интересы России в Украину приедет именно Зурабов.

15:16. На официальном сайте Президента Украины Виктора Ющенко появилось ответное открытое письмо Президенту РФ Дмитрию Медведеву.

“Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Внимательно ознакомился с Вашим письмом от 6 августа 2009 года. Буду откровенен, я очень разочарован его недружественным характером. Не могу не согласиться с тем, что в отношениях между нашими странами есть серьезные проблемы, однако удивительно, что Вы полностью исключаете ответственность за это со стороны России”, - отмечает украинский Президент.

По словам Ющенко, решение отложить приезд нового российского посла в Украину, “безусловно, не будет способствовать конструктивному развитию наших отношений”.

“Готовность вести диалог за столом переговоров я подтверждал в течение последнего года по меньшей мере трижды в своих письмах в Ваш адрес. Этот призыв остается актуальным и сегодня. К сожалению, ранее в ответ я получал лишь приглашения на участие в скачках на приз Президента России и других многосторонних мероприятиях. Надеюсь, что на этот раз Ваша реакция на него будет конструктивной”, - говорится в письме.

По состоянию на 17:30 13 августа реакции Юлии Тимошенко на послание Дмитрия Медведева не последовало…В то же время Управление по связям со СМИ Кабмина продолжило информационную войну с Секретариатом Президента. На сей раз информповодом для публичных жалоб стала… статистика: за все время деятельности кабинета Тимошенко Виктор Ющенко остановил действие 75 постановлений и распоряжений КМУ…

После публикации послания Ющенко а также после распространенной СП информации о том, что письмо Президента Украины передано его российскому коллеге по дипломатическим каналам – через представителя посольства, появились данные, что Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Михаила Зурабовапослом РФ в Киеве.

14 августа 11:30 После письма Ющенко Юлия Тимошенко наконец выразила свою позицию, отметив, что Украина самостоятельно, без внешнего вмешательства, будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику. “Мы самостоятельно будем изучать собственное прошлое, самостоятельно справимся с настоящим, сами будем строить собственное будущее. Реализация Украиной своих суверенных прав, формирование современной политической нации не является и не могут рассматриваться как политика, направленная против кого-то. Мы всегда готовы слышать и прислушиваться к мнению партнеров на Востоке и Западе, учитывать их интересы, но вмешательство в наши внутренние дела является недопустимым”, - говорится в заявлении премьера, размещенном на официальном сайте украинского правительства.

В то же время последняя фраза заявления Тимошенко звучит так: «Считаю также недопустимой любую паузу в развитии сотрудничества между Украиной и Россией. Наше правительство будет действовать, выходя именно из этого».

16:00 Президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции за итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что не видит перспектив возобновления российско-украинских отношений при действующей украинской власти: “Возможно, что-то произойдети ситуация изменится. Я буду только рад, но я пока таких перспектив не вижу...”

Анна Ященко