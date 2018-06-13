Вехи недели. Юбилеи с перспективой, раскодированный Центризбирком и партийные новости

Не только гражданам Украины, но и политикам, безусловно, полезно вспомнить, что 100 лет назад УНР заявила о собственной самостоятельности (пусть и под давлением обстоятельств), а 99 лет назад на Софийской площади УНР и ЗУНР заявили о создании единого государства. И хотя тогда эта борьба закончилась поражением, ее уроки необходимы сегодня, в условиях, когда перед Украиной стоят масштабные вызовы и серьезные проблемы. Научиться формулировать национальные интересы можно, не выезжая для этого в Давос, и рекламировать свое государство не только в пространстве «Украинского дома» на альпийском курорте, но и принятием необходимых решений представителями законодательной и исполнительной власти.

Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе подчеркнул, что располагает политической волей для создания Антикоррупционного суда, который нужен не только нашим западным партнерам, но прежде всего – самой Украине. Президент излучал оптимизм и по поводу получения нового транша МВФ, и уверенность, что приближающиеся выборы не помешают преобразованиям, в частности, пообещав в ближайшие дни конкурс на частоты для формата 4G.

Положа руку на сердце, стоит признать, что в преддверии сдвоенной избирательной кампании у ее потенциальных участников нет четкой уверенности в собственном успехе. Слишком долго продолжается самый масштабный в новейшей истории нашей страны кризис, отчего многие сограждане готовы голосовать «за другого» кандидата, слишком многие не определились или намерены «проголосовать ногами». Украина оказалась не только в тренде общеевропейского запроса на популистские призывы, но и сталкивается с безответственностью и нежеланием представителей политического класса принимать необходимые, но непопулярные решения.

Президент предложил Верховной Раде изменить в конце концов состав Центральной избирательной комиссии, сверхурочно находящейся на своем посту с июня 2014 года. Видимо, парламентские фракции и группы нашли консенсус по этому вопросу с главой государства, при этом среди 14 претендентов нет никого из нынешнего состава ЦИК, не оказалось там и выдвиженцев «Батькивщины» и «Оппозиционного блока», что заставило Юлию Тимошенко прервать продолжавшееся с конца декабря молчание. Она категоричным тоном потребовала учесть кадровое предложение своей фракции для Центризбиркома, и уже в начале февраля мы имеем шанс узнать, прислушались ли президент и парламентарии к призыву Юлии Владимировны.

В Оболонском суде продолжается судебный процесс по делу о государственной измене Виктора Януковича. Особый интерес представляют допросы сотрудников УГО, решивших остаться на Родине, и дающих показания об обстоятельствах расставания с ней тогдашнего главы государства и роли в этом процессе российских спецслужб. Спикер парламента Андрей Парубий пришел в зале суда к публичному выводу, что Кремль готовился к подчинению Украины на протяжении нескольких лет, что в целом соответствует действительности.

Апелляционный суд столицы принял решение о ночном домашнем аресте для Михеила Саакашвили, которое лидер «Руха новых сил» воспринял с неподдельным возмущением и пообещал ответить на него возобновлением массовых акций своих сторонников. Роман Безсмертный сообщил об уходе из руководства Аграрной партии, пояснив свое решение «нежеланием подносить патроны тем, кто не умеет стрелять». Социалистическая партия устами Петра Устенко сообщила об исключении из своих рядов Ильи Кивы, приверженность которого левым идеям принимала экстравагантные формы. Правда, учитывая партийную принадлежность руководства Минюста, точку в карьере социалиста Кивы ставить рано.