Вехи недели: село и Юля, автономный Балога и всепобеждающая Вера

Пути Ющенко и Балоги окончательно разошлись. Юлия Тимошенко решила зачистить очередного министра и подобрать ключики к сердцу самой многочисленной властной прослойки – председателей сельских и поселковых советов. Виктор Янукович верит в коалицию после президентских выборов.

Хотя парламент так и не смог назначить дату голосования за главу государства, будущая президентская кампания уже сегодня определяет логику поведения большинства украинских политиков. В первую очередь – тех, кто примет непосредственное участие в схватке за высший государственный пост. Слуги народа вынуждены либо возвращаться к корням, либо искать новые сферы приложения своих усилий.

Например, Арсений Яценюк свое 35-летие встретил в Черновцах, где пообещал не просто принять участие в президентских выборах, а выиграть их. Родной город для молодого политика стал хорошей площадкой, чтобы объявить о достижении полного политического совершеннолетия. А вот Виктор Янукович, хотя две минувшие недели были пленарными для Верховной Рады, предпочел общение с избирателями не вживую, а с голубого экрана. По всей видимости, Виктор Федорович никак не может определиться, идти ли ему на всенародные выборы Президента или поддаться на настойчивые уговоры Юлии Тимошенко завершить политическую реформу и поделить власть без лишних финансовых затрат. От этой неопределенности даже внушительный рейтинг лидера Партии регионов скоро начнет хиреть и чахнуть.

Зато со своим политическим будущим определился Виктор Балога - он не только отказался от участия в президентских выборах, но и Виктора Ющенко отговаривает по старой памяти. Виктор Иванович постепенно осваивает ипостась публичного политика, в которой чувствует себя все еще не слишком уверенно. Иначе никогда не позволил бы себе заявить, что будет жить на деньги своей молодой и красивой жены. В отечественном политикуме только Юлия Тимошенко позволяет прикрывать свои расходы бизнесом мужа, но для женщины это естественно. Балога столь настойчиво пообещал не использовать компромат, что ни у кого даже сомнения не осталось в его наличии у бывшего шефа президентской канцелярии. Как никак, на Банковой Виктор Иванович провел больше двух с половиной лет своей жизни, наполненных весьма драматическими событиями.

Замену Виктору Балоге Президент нашел быстро и, как представляется, с легким сердцем. Вера Ульянченко стала на минувшей неделе не только вождем «партии, рожденной Майданом», но и шефом президентской канцелярии. Там ей все знакомо еще с 2005 года, когда Вера Ивановна советовала Ющенко. Теперь ее задачей будет обеспечение комфортного завершения президентской каденции Президента, потому голос Ульянченко будет звучать куда громче – в прямом и переносном смысле этого слова. Не исключено, что кадровые перестановки на Банковой продолжатся, чтобы стать иллюстрацией недавно заявленной позиции Ющенко о том, что он «политик диалога».

Если глава государства и собирается с кем-то вести диалог, то уж никак не с Юлией Тимошенко. Даже исход Виктора Балоги с Банковой не изменил позицию Виктора Ющенко по данному вопросу. Президент в вечернем пятничном эфире одного из общенациональных телеканалов посвятил немало времени «импровизациям премьера», способным привести к закулисной конституционной реформе. Уже привычно Ющенко подверг критике газовые договоренности Тимошенко, благодаря которым каждый месяц Украина в авральном режиме готовится расплачиваться с Россией за потребленный газ. Не упустил Виктор Андреевич и шанс напомнить обществу, что правительство работает без программы, а потому не несет никакой ответственности перед согражданами. Ющенко ведь с программой работает (помните, «10 шагов навстречу людям»), но и об ее выполнении не вспоминает.

Юлия Тимошенко объявила о новом субъекте президентских выборов – блоке ее имени. Видимо, таким нехитрым способом Юлия Владимировна оттягивает до последнего объявление о собственном участии в главной политической гонке пятилетки. Правда, действия леди Ю подтверждают, что мысли о предстоящей схватке немало ее занимают. Одно совещание с участием председателей сельских и поселковых советов, на котором Тимошенко раздавала обещания опытной и щедрой рукой, чего стоят. Премьер так масштабно прониклась интересом к потребностям украинских селян, что в ее выступлениях виды на урожай-2009 отныне станут одним из приоритетов. При этом о судьбе прошлогоднего рекордного урожая зерна в правительстве предпочитают особо не распространяться.

Премьер продолжила наводить порядок в своем Кабинете, на этот раз выбрав на роль «слабого звена» министра обороны Юрия Еханурова. Обвинения в коррупции в адрес главы оборонного ведомства основываются на данных проверки, проведенной Контрольно-ревизионным управлением, которое возглавляет давний и проверенный соратник Юлии Владимировны Николай Сивульский. Публичная перепалка министра и премьера на заседании правительства только подтвердила решимость Юлии Владимировны убрать еще одного силовика из числа подчиненных, заодно насолив Виктору Ющенко. Если тенденция сохранится, то через пару месяцев в Кабинете Министров будут работать либо ничего не значащие, либо абсолютно лояльные премьеру министры.

Евгений Магда