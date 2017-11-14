Проект "Стена": журналисты узнали, кто получает миллионы за обустройство границы (видео)

На проект «Стена» на украинско-российской границе уже потрачено 680 млн грн, а подрядчика для реализации проекта Госпогранслужба выбрала без конкурса.

Об этом говорится в сюжете "Наші гроші" проекта Bihus.info.

"Генеральных подрядчиков по строительству "Стены" ГНСУ выбрала без конкурсных процедур в закрытом режиме. В службе не смогли объяснить причины избрания нынешних подрядчиков. Основным критерием при отборе генподрядчиков проекта было наличие разрешений по строительству военных объектов", - говорится в расследовании.

При этом, как сообщают журналисты, по версии ГПСУ, такой допуск должен предоставляться СБУ. При этом в СБУ сообщают,что разрешения фирмам, которые работают над проектом "Стена" не предусмотрены.

Отмечается, что над инженерно-техническим обустройством границ работает 13 генподрядчиков. Среди них 2 государственных автодоры, и 11 частных компаний.

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Также указывается, что наибольшие генпідряди получили харьковские компании. В частности "Скорпион-РП", "Констракшн груп интернешенал", "Стройцентр Витязь".

Фирма “Скорпион-РП” получила заказ почти в 50 млн грн, “Констракшн груп интернешенал” получила заказ от пограничников заказ на 58 млн грн. А компания“Витязь” - один из крупнейших генподрядчиков Стены. За строительство границы компания получила 65 миллионов гривен.

Кроме финансирования непосредственно обустройство границы, 59,5 млн грн проекта потратили на покупку боевых бронемашин “Тритон” у завода “Кузница на Рыбацкой” Петра Порошенко.