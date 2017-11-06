В "Видродженни" призвали Верховную Раду принять проевропейский Избирательный кодекс

Депутатская группа «Партия «Видродження» призывает коллег по парламенту сдвинуть избирательную реформу с мертвой точки и принять проевропейский Избирательный кодекс. Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат группы «Партия «Видродження», автор проекта Избирательного кодекса Украины №3112 Валерий Писаренко.

Он подчеркнул, что сегодня Верховная Рада имеет исторический шанс начать процесс кодификации законодательства относительно выборов.

«Я знаю, что это – не популярно. У нас политики привыкли менять правила под выборы, и менять их под власть, под себя. Но, я думаю, что выборы на ОТГ показали, что проблемы никуда не исчезли. К сожалению, сегодня избирательный процесс – не честный, не прозрачный и часто – коррумпированный. Поэтому мы предложили Избирательный Кодекс, над которым наша команда работала больше года. Мы сконцентрировали в нем весь опыт, который есть сегодня и в Европе, и в Украине. Для того, чтобы создать чистую прозрачную систему выборов, при которой граждане будут голосовать понятно и получать честного кандидата, который предложит лучшую программу», – сказал Валерий Писаренко.

Он уточнил, что проект Избирательного кодекса от депутатской группы «Партия «Видродження», предусматривает введение открытых списков на выборах народных депутатов.

«То есть, мы предлагаем политическим партиям возможность свободно конкурировать в Украине во время выборов. Если мы сможем начать процесс принятия Избирательных кодексов, это будет существенным прорывом в реформировании избирательных систем в Украине», – подчеркнул народный депутат.

В случае, если для принятия обоих проектов Избирательного кодекса, которые зарегистрированы в парламенте, не будет достаточного количества голосов народных депутатов, Валерий Писаренко предложил направить оба законопроекта на экспертизу Венецианской комиссии. И после получения заключения принять за основу тот проект закона, который получит более положительные отзывы европейских экспертов.