Украинский интерес. Европейский плацдарм, заочная дискуссия и обострение на белорусском направлении

С первым днем осени отношения Украины и Европейского Союза приобрели новое качество: масштабное Соглашение об ассоциации вступило в силу. Теперь наша страна может прилагать усилия для дальнейшего продвижения в ЕС, хотя пока так и не получила «европейскую перспективу». Если отодвинуть в сторону понятную радость украинских политиков и вежливые поздравления из Брюсселя, то становится понятным, что украинцам предстоит немало потрудиться, дабы этот масштабный документ не стал конечной станцией на магистрали европейской интеграции. Правда, заявление Жана-Клода Юнкера, подчеркнувшего, что Украина «ни в НАТО и ни в ЕС», среди прочего, демонстрирует масштаб скепсиса европейских политиков относительно сближения с Украиной.

Президент Европейской Комиссии во время встречи с европейскими дипломатами подчеркнул и целесообразность смены риторики в отношениях с Россией, упомянув при этом и европейские принципы. Жаль, что опытный евро-бюрократ не пояснил, как осуществить подобный дипломатический кульбит. Впрочем, и без заявлений Юнкера известно, что в Старом Свете хватает желающих вернуться к business as usual в отношениях с Россией, и этот фактор вряд ли исчезнет в одночасье.

Тем важнее выглядит позиция признанных лидеров Европейского сообщества – Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. В своем совместном заявлении они призвали Порошенко и Путина обеспечить «школьное перемирие» на Донбассе. Позиция весьма показательная, поскольку лидеры Германии и Франции впервые за три года упомянули об ответственности президента России за ситуацию на востоке Украины. Меркель также подчеркнула, что санкции против России должны оставаться в силе, поскольку не исчез повод для них. Макрон заверил, что не позволит, чтобы Кремлю сошли с рук его выходки в Украине. Не секрет, что позиция европейских политических тяжеловесов имеет под собой электорально-рейтинговую подоплеку, но эти подвижки на пользу Украине.

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Заметно меняется и риторика Вашингтона. Курт Волкер активно комментирует ситуацию на Донбассе, отметив, что русскоязычное население там страдает только на территории, находящейся под российским контролем. Спецпредставитель по Украине заверил, что США не станут договариваться за спиной Украины и Европы с Россией, и отметил, что действия Кремля сделали Украину более ориентированной на Запад. Впрочем, Волкеру еще предстоит донести свое видение ситуации непосредственному руководству, у которого есть свой взгляд на перспективы отношений с Кремлем, пусть и в рамках санкционного закона.

Украина официально объявила, что с 1 января 2018 года будет пропускать на свою территорию граждан России только после снятия биометрических данных. Это решение СНБО Петр Порошенко ввел в силу своим указом. Напомню, что в России летом Федеральное Собрание упростило процедуру получения российского гражданства для бывших украинских граждан. Это позволяет говорить, что гибридное противостояние между двумя странами продолжается и в юридической сфере.

Россия, к тому же, на уходящей неделе убедительно показала, насколько внимательно следит за движениями Александра Лукашенко. Используя повышенную нервозность в Европе в связи с совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017», российские спецслужбы не только похитили на территории Беларуси украинского гражданина Павла Гриба, но и информационно подтолкнули развитие обсуждения о его судьбе и подлинном состоянии отношений между Беларусью и Украиной. Путин не намерен отказываться от статуса «управляющего Лукашенко», более того – будет прилагать максимум усилий, дабы сохранить Минск в сфере монопольного влияния Москвы.

Евгений Магда