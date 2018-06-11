Глава КС Литвы: "Конституционный суд РФ имел право остановить аннексию Крыма… Так что на совести этих людей все последующие жертвы, потому что с этого все началось"

Эксперт в сфере международного права, профессор Вильнюсского университета Дайнюс Жалимас был назначен главой Конституционного суда Литвы в июле 2014 года. До этого он участвовал в научно-исследовательских проектах ЕС и других международных организаций, связанных с правами человека, демократизацией и узакониванием памяти о жертвах тоталитарных преступлений. Работал членом Постоянного арбитража в Гааге. Дайнюс Жалимас внес большой вклад в исследование международных правовых основ восстановления независимости Литвы и в интеграцию Литвы в НАТО, награжден почетным знаком Литовского союза стрелков «Защитников парламента» и памятным знаком НАТО.

В интервью УНИАН глава КС Литвы рассказал о создании Ассоциации конституционного правосудия в странах Балтии и Черноморского региона, о вероятности исключения Конституционного суда РФ из Конференции европейских конституционных судов за решение, позволившее России аннексировать Крым, объяснил, почему курс на евроинтеграцию стоит прописать в Конституции страны и оценил проведение в Украине конституционной реформы.

Конституционный суд Украины, в ответ на решение Конституционного суда Российской Федерации о признании законности проведения референдума о присоединении Крыма к России, законности его результатов и процедуры присоединения, еще в апреле 2014 года прекратил действие Меморандума о развитии совместного сотрудничества. Недавно КСУ инициировал сбор подписей с намерением осудить действия КС РФ. Конституционный суд Литвы один из первых поддержал эту инициативу. В чем ее суть?

Впервые в истории суд, 19 человек, участвует в совершении международного преступления – аннексии Крыма. Смысл инициативы украинского Конституционного суда в том, чтобы эти действия Конституционного суда Российской Федерации осудить и, может быть, в будущем, поставить вопрос о членстве этого суда в европейской Конференции конституционного правосудия – Конференции европейских конституционных судов [украинская сторона планирует вынести соответствующую декларацию на Конгресс конференции конституционных судов в июне 2017 года]. Поскольку в Конференции одно из требований для членов – руководствоваться принципом господства права и быть независимым судом.

Мы в своем заявлении дипломатично сказали, что у нас есть сомнения (если говорить лично – у меня уже нет сомнений), что этот суд [КС РФ] не руководствуется господством права. Их решение [по Крыму] – порочно с самого начала, поскольку они признали Крым субъектом международного права и даже посчитали это [договор о присоединении Крыма и Севастополя к России] международным договором. Это – грубое нарушение. Так как, с точки зрения права, они должны были сказать, что Крым – не субъект международного права, а договор не является международным.

Такое решение связано с тем, что принятие нового субъекта федерации в состав РФ является конституционной процедурой?

Механизм такой: для того, чтобы Государственная Дума окончательно приняла решение о новом субъекте федерации, нужно позитивное заключение от Конституционного суда РФ. И вот это заключение было позитивным. Судьи КС РФ очень формально на этот вопрос посмотрели. В частности, что касается признания договора о присоединении Крыма международным. То есть, они посмотрели, что президент подписал [президент РФ Владимир Путин], значит, это – международный договор. Никаких нарушений они не увидели.

Я уже не говорю о международном праве – что там была агрессия, было использование силы, и не было никакого самоопределения, а произошел насильственный захват чужой территории. Они на это вообще не смотрели!

Юридически ситуация такая, что до сих пор существует международный договор между Украиной и Российской Федерацией о государственной границе, согласно которому Крым принадлежит Украине. Россияне хотели этот договор денонсировать, там были такие инициативы. Но денонсировать договор о границе в международном праве в одностороннем порядке нельзя, поскольку действует принцип нерушимости границ. И, если возвратиться к действиям Конституционного суда РФ, понятно, что любой независимый суд цивилизованной демократической страны посмотрел бы на этот вопрос [договор о присоединении Крыма] по сути, а не исполняя политическую волю.

Конституционный суд РФ исполнял политическую волю. Об этом свидетельствует неимоверная скорость в принятии решения. Им этот договор представили на заключение 18 марта 2014 года, и за ночь они уже сделали решение. Ни один суд так не работает! Это говорит о том, что это не суд, а марионетка политической власти.

Мы обсуждали этот вопрос в Батуми на Конференции европейских конституционных судов в сентябре и остро обменялись мнениями. Я там цитировал председателя КС РФ, который напрямую признает, что КС РФ «с гордостью» исполнил свое задание. Что это спасло так называемый народ Крыма от – сейчас вспомню его выражение – «от исламских террористов и бандеровских фашистов». И это тоже показывает качество этого суда…

То есть, в будущем нельзя будет списать такие действия КС РФ на то, что судьи заблуждались?

Они сознательно совершили преступление, такая моя личная точка зрения. Они профессионалы и прекрасно понимают, что это такое. Но их риторика – как у политиков. Она показывает, что они всего лишь инструменты.

В целом, я такого не помню, чтобы суд целиком участвовал в совершении международного преступления. Суд совершает преступление – это даже звучит странно.

Какие еще страны, кроме Литвы, присоединились к предложению Украины осудить действия Конституционного суда РФ?

Пока у нас есть подписи семи стран. Кроме Украины, Литвы, есть еще Польша, Молдова, Грузия, Азербайджан и Кипр. На самом деле, для многих это вообще была новость. Поскольку все говорят об аннексии, но деталей не знают.

Возвращаясь к процедуре присоединения Крыма к России, Конституционный суд РФ мог остановить этот процесс?

Если смотреть на этот вопрос чисто юридически, КС РФ имел право остановить аннексию Крыма, если бы дал негативное заключение. И, формально, этого [аннексии украинского полуострова] могло бы не произойти. Так что на совести этих людей все последующие жертвы, потому что с этого все началось.

Давайте поговорим об Украине. Сегодня мы находимся в процессе изменения Конституции. По вашему мнению, можно ли так изменить Основной закон, чтобы в будущем обезопасить себя от возможных действий России, например, что касается проведения псевдореферендумов?

Если смотреть юридически, то в украинской Конституции и так существует норма, согласно которой нельзя посягать на территориальную целостность страны. Этого вполне достаточно в качестве юридической защиты. Кроме того, КСУ принял все необходимые решения по решениям так называемого крымского парламента по провозглашению результатов референдума и так далее. Кроме того, проводится децентрализация, судебная реформа, радует, что предлагается расширить компетенцию Конституционного суда – речь идет о предложении ввести «индивидуальную жалобу», чтобы любой гражданин мог бы обратиться в суд…

Но, если исходить из литовского опыта для стабильности страны, можно записать в Конституцию принцип геополитической ориентации страны – у нас это сработало.

Что имеется в виду?

В Литве на уровне Конституции есть два конституционных акта. Первый – о не вхождении Литвы в СНГ и все подобные российские объединения. Вторая цель (это раньше в другой форме было, и мы ее уже реализовали) – о членстве в Евросоюзе.

Украина пока только стремится стать членом Евросоюза…

В Литве был принцип – Евросоюз плюс НАТО. Но это уже выбор Украины – Евросоюз плюс НАТО или только Евросоюз. В любом случае, если это закрепить на конституционном уровне, гораздо труднее будет через каждые пять лет, при смене власти, менять эту ориентацию. В Литве это сработало. Любая власть приходила (политиков называли по-разному, одни были более антироссийскими, другие иногда назывались пророссийскими), но этот курс выдержала. Потому что менять Конституцию гораздо труднее, чем, допустим, какую-нибудь концепцию внешней политики или национальной безопасности.

Поэтому я посоветовал бы это сделать и Украине, тем более, если европейский выбор вы уже сделали. Это придало бы Украине больше стабильности и прогнозированности. К тому же, Революция Достоинства к этому, думаю, обязывает.

В последнее время в Украине жалуются на Конституционный суд. Существует ли рецепт для улучшения эффективности работы КСУ?

Конституционная реформа должна этому послужить. Как я уже сказал, есть ряд интересных предложений, те же индивидуальные жалобы. Также отнятие того, что нетипично для КСУ – толкование законов – это должны делать другие суды. Еще одно – установление сроков для рассмотрения дел… Много чего.

Главное – и мы в этом способствуем – чтобы КСУ почувствовал себя полноправным членом европейского сообщества. Мы только что в Вильнюсе учредили Ассоциацию конституционных судов Литвы, Украины, Молдовы и Грузии. Мы видим позитивные сдвиги в том, чтобы КСУ действительно стал европейским судом. И, главное, чтобы он был независимым. Независимым от любой власти. Важно, чтобы власть, какая бы не пришла, не переняла старых методов воздействия на суд. Тогда, думаю, ситуация сама собой изменится. Ситуация уже меняется.