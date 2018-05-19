"Буки" Кремля

17 июля в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, совершавший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. На борту лайнера находилось 283 пассажира (граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Британии, Германии, Бельгии, Филиппин и Канады) и 15 членов экипажа. Все 298 человек погибли.

Сейчас российская сторона, ранее планомерно и методично разжигавшая огонь войны на Донбассе, вооружавшая террористов и присылавшая в Украину социопатов-добровольцев, активно пытается развернуть мощную информационную кампанию, цель которой – переложить ответственность за 298 загубленных жизней на Украину.

Сбивали украинский Ан-26, попали в Boeing

Учитывая количество видеороликов, снятых местными жителями – очевидцами крушения лайнера и появившихся в сети, закадровое ликование по поводу уничтожения «хунтовского самолета», а также почти мгновенного появления на месте аварии российских журналистов, не оставляют сомнений кто стоит за этой трагедией. Достаточно вспомнить смакование российской прессой информации о ранее сбитых «ополченцами» украинских транспортников, перевозящих провизию для силовиков в зоне АТО. Сбитых, видимо, из оружия, которое, по мнению президента РФ Владимира Путина, можно купить в любом магазине.

Собственно, смаковали они и в этот раз. Тем более, террористы, окрыленные предыдущими «победами» по уничтожению украинских транспортников, перевозивших продовольствие и воду, тут же отрапортовали о сбитом ими самолете Ан-26. Один из главарей бандитов – россиянин Игорь Гиркин, более известный как Стрелок, написал на своей странице в одной из социальных сетей: «В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же - не летать в «нашем небе». А вот и видео-подтверждение очередного «птичкопада». Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали».

Кроме этого, еще один руководитель террористов – Игорь Безлер, более известный как Бес – отчитался о сбитом самолете «куратору» - полковнику ГРУ ГШ ВС России Василию Геранину. Их разговор был прослушан Службой безопасности Украины и выложен в YouTube. «Только что сбили самолет. Группа «Минера». За Енакиево упал… Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится…», - рассказал Геранину Бес.

Впрочем, прибыв на место падения самолета, к террористам пришло прозрение: они поняли, что сбили гражданский борт.

В разговорах между собой эти люди сначала пытались прикрыть свои ужасающие действия некоей «целесообразностью»: мол, что пассажирский лайнер международного сообщения делал на территории Украины, кроме как «перевозить шпионов». Но чуть позже, осознав чудовищность произошедшего, террористы стали отрицать свою причастность к теракту. И в этом им с радостью помогли российские СМИ, которые начали срочно удалять свои более ранние сообщения о сбитом «ополченцами» украинском транспортнике.

Ложь российской прессы

Более того, российская пресса стала выдавать в «эфир» свои версии произошедшего, одна фантастичнее другой. Рефреном во всех этих выдумках звучала только одна мысль – во всем виновата Украина.

Так, в одной из версий, рожденных воспаленными умами российских пропагандистов, некий «испанский диспетчер» Карлос, который якобы работает в киевском международном аэропорту «Борисполь», написал в своем микроблоге, что за несколько минут до крушения малайзийского Boeing, неподалеку от него были запечены украинские военные самолеты: «Военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты перед тем, как он исчез с радаров, всего три минуты…Когда Boeing просто исчез с радаров, киевские власти нам сообщили, что он разбился. Как они могли узнать это так быстро?». Позже эту ложь российским СМИ пришлось опровергать, делая акцент на фейковости аккаунта.

В следующей истории, придуманной россиянами, и вовсе появились «очевидцы», которые сумели невооруженным глазом распознать не только малазийский борт, но и преследующий его украинский военный штурмовик СУ-25 (который, к слову, не летает на высоте в 10 км). «Очевидцы, наблюдавшие полет пассажирского самолета Boeing 777, наблюдали атаку на него штурмовика ВВС Украины. После чего пассажирский самолет раскололся на две части в воздухе и упал на территории ДНР. После атаки украинский штурмовик был сбит», - сообщили журналисты одного из лживых российских телеканалов.

Еще одна версия крушения международного авиалайнера от российских пропагандистов и вовсе выполнена в лучших традициях Геббельса: по их мнению, украинские военные пытались сбить над Украиной «борт номер один» Российской Федерации с Владимиром Путиным. Видимо, в самоубийственном порыве вступить в полномасштабную войну с Россией?

Откуда в рядах террористов «зеленые человечки»

Так или иначе, эта ужасающая ложь и дальнейшая лихорадочная зачистка информационного пространства от фотографий систем ПВО, которые загадочным образом появились у террористов, и новостей об этом, складываются в одну убедительную картину: Boeing был сбит российскими наемниками, при непосредственном участии России, являющейся их главным защитником и спонсором. Если вообще не российскими специалистами.

В подтверждение этой гипотезы свидетельствует хотя бы тот факт, что Минобороны Украины сообщили: на территории Донбасса террористы не захватывали ЗРК «Бук» украинских силовиков (мало сомнений в том, что самолет сбит именно из этого ЗРК). Но в том, что «Бук» у бандитов есть, никто не сомневается. Свидетельств этому в Сети – полным полно. Учитывая же, что до этого страшного инцидента, пока международное сообщество лишь выражало обеспокоенность гибелью украинских военных на Донбассе в ходе проведения АТО, Россия перебрасывала террористам через дырявую границу десятки танков и БТР, «Бук» у бандитов, вероятнее всего, российский.

Но страшная правда даже не в том, что Россия предоставила террористам, уничтожающим соседнее, «братское» государство, вооружение для этого. И не в том, что, по данным Пентагона, у Украины не было возможности применить средства ПВО в том регионе, где 17 июля был сбит самолет Malaysia Airlines. Намного ужаснее то, кто управлял ЗРК «Бук» в момент выстрела по гражданскому авиалайнеру. Военные специалисты не дадут соврать: ЗРК «Бук» - технически сложный комплекс из минимум 4-х машин и, чтобы произвести выстрел из него, недостаточно «нажать одну кнопку», а нужно быть хорошо подкованным специалистом. Более того, полный расчет ЗРК «Бук» - не менее десяти человек, каждый из которых отвечает за отдельную систему (наводку, подготовку к пуску, сам пуск и т.д). Учитывая же, что накануне страшной трагедии СНБО распространило информацию о появлении в восточных областях нескольких сотен российских военных без знаков отличия, так называемых «зеленых человечков», ситуация приобретает для России совсем другой оборот. «Ополченцы», о «победах» которых так любят рассказывать российские СМИ – всего лишь прислуга у российских же спецназовцев. И, как следствие, у хозяев Кремля.

Не потому ли, сразу после трагедии, российские СМИ сообщили, что у террористов нет ЗРК «Бук»? Не потому ли комплекс ПВО, из которого, вероятно, был сбит международный авиалайнер, покинул территорию Украины в направлении России? Не потому ли террористы препятствуют проведению международного расследования авиакатастрофы? В то же время, Москва всячески подыгрывает им, в очередной раз пытаясь акцентировать: так как трагедия произошла на территории Украины – виновата Украина. Мы, мол, давно призываем погасить этот конфликт. Впрочем, поставляя террористам оружие.

Собственно, в искренности России заставляет усомниться многое. К примеру, зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников заявил журналистам: «вам что, легче станет, если вы узнаете», кто виновен в трагедии с самолетом.

В этой связи очень хочется надеяться, что весь мир ответит России: «Да, нам станет легче».

Татьяна Урбанская