Самолет «Boeing-777» летел по безопасным маршрутом над Украиной - Евроконтроль

«Траектория полета борта MH17 была утверждена Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и всеми странами, через воздушное пространство которых проходил этот маршрут», - цитирует министра пресс-служба авиакомпании Malaysia Airlines.

По данным Евроконтроля, опубликованным в Wall Street Journal, в воздушном пространстве над востоком Украины ежедневно осуществлялось около 150 международных коммерческих рейсов, а в течение двух дней до катастрофы маршрутом малайзийского «Boeing-777» воспользовались 75 разных авиакомпаний.

По его словам, 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Ассоциацию авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPA), летают по этому маршруту через Украину.

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«Европейские авиакомпании также используют этот маршрут, используя то же воздушное пространство. За несколько часов до инцидента ряд пассажирских самолетов разных авиаперевозчиков использовали тот же маршрут», - цитирует слова министра портал theguardian.com.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения в Донецкой области малайзийского авиалайнера «Боинг-777», выполнявшего рейс Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании ”Boeing”, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).