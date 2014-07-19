Самолет «Boeing-777» летел по безопасным маршрутом над Украиной - Евроконтроль
Маршрут сбитого над Донецкой областью самолета ”Boeing-777” авиакомпании Malaysia Airlines был безопасным, заявил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).
«Траектория полета борта MH17 была утверждена Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и всеми странами, через воздушное пространство которых проходил этот маршрут», - цитирует министра пресс-служба авиакомпании Malaysia Airlines.
По данным Евроконтроля, опубликованным в Wall Street Journal, в воздушном пространстве над востоком Украины ежедневно осуществлялось около 150 международных коммерческих рейсов, а в течение двух дней до катастрофы маршрутом малайзийского «Boeing-777» воспользовались 75 разных авиакомпаний.
По его словам, 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Ассоциацию авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPA), летают по этому маршруту через Украину.
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«Европейские авиакомпании также используют этот маршрут, используя то же воздушное пространство. За несколько часов до инцидента ряд пассажирских самолетов разных авиаперевозчиков использовали тот же маршрут», - цитирует слова министра портал theguardian.com.
Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения в Донецкой области малайзийского авиалайнера «Боинг-777», выполнявшего рейс Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании ”Boeing”, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).