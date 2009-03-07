Ющенко: единственная госструктура, которая сократила расходы - это СП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Секретариат Президента – это единственная государственная структура, которая сократила свои расходы.

Об этом он сказал в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что после его избрания Президентом аппарат Секретариата был сокращен на 20%. «С этим аппаратом я работаю и по сей день», - отметил он.

При этом В.ЮЩЕНКО, реагируя на заявление народного депутата от Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, что президентский Секретариат в три раза увеличил свое финансирование, подчеркнул, что за счет СП до недавнего времени финансировался Международный детский центр «Артек», проект «Художественного арсенала» и тому подобное.

«Если вы приведете в соотношению все расходы, то Секретариат Президента - это одна из структур государства, которое на свое содержание средства сократило и предлагает это сделать всем», - отметил В.ЮЩЕНКО.