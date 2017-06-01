Хан: борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания антикоррупционных судов
Еврокомиссар отметил, что без создания антикоррупционных судов Украина не сможет убедить ЕС, что борьба с коррупцией будет происходить на всех этапах.
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания специализированных антикоррупционных судов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар заявил во время запуска проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС" в Киеве.
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"Необходимо создать специализированные антикоррупционные суды. До этого времени рассмотрение антикоррупционных дел в судах был медленным. Украина должна как можно скорее запустить антикоррупционные суды. Без этого она не сможет нас убедить, что борьба с коррупцией будет проходить на всех этапах. В рамках новой программы существует возможность оказания необходимой поддержки для создания таких антикоррупционных судов", - заявил Хан.