Украина перед "нормандскими" переговорами требует вернуть контроль над Дебальцево

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам видеоконференции контактной группы с участием представителей террористов.

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"Особо украинская сторона обратила внимание на положения Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, среди прочего, предусматривает контроль Украины за Дебальцево. В том числе этим документом предусмотрена остановка подразделений сторон на линии соприкосновения, которая сложилась по состоянию на 19 сентября 2014 года, что было нарушено со стороны ОРДЛО. Также представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выполнен пункт, где чётко указан запрет на размещение тяжелых вооружений и военной техники в районе населенных пунктов Комсомольское, Кумачово, Новоазовск, Саханка", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, Порошенко 18 октября, находясь с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.