Ющенко хочет увеличить расходы на армию и просит взять Украину в НАТО

Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что его страна в связи с событиями в Южной Осетии будет вынуждена увеличить расходы на оборону. Ющенко также считает, что НАТО необходимо продолжить расширение на восток, в первую очередь, за счет принятия в Альянс Украины.

"Единственный путь, которым может пойти Украина, чтобы защитить свой суверенитет и национальную безопасность, - вступление в НАТО", - заявил Ющенко в интервью британской газете "Times", опубликованном в субботу, сообщает AFP. "Расширение границ НАТО означает расширение зоны мира и стабильности", - подчеркнул Ющенко.

Ющенко также сообщил, что Украина после событий вокруг Южной Осетии будет вынуждена пересмотреть расходы бюджета на оборону в сторону их увеличения. "После недавних событий стало ясно, что нам нужно пересмотреть наши приоритеты обороны. На заседании Совета национальной безопасности и обороны в августе или сентябре мы пересмотрим всю систему финансирования Вооруженных сил в 2008 году и рассмотрим перспективы на 2009 год. Нам нужно увеличить военный бюджет, чтобы снять все вопросы насчет того, что случится завтра. Я хочу напоминать всем политическим силам в нашей стране, что разглагольствования о возможном нейтральном статусе Украины, что нейтралитет может стоить нам очень дорого", - заявил Ющенко.

"Если мы будем сохранять нейтралитет, это будет означать молчаливое согласие подставить нашу страну и наших граждан под угрозу", - убежден украинский президент.

Президент Украины также призвал страны ЕС дать "решительный и сильный ответ" на действия России. "Мы впервые в Европе со времен холодной войны увидели, как иностранные войска вторгаются на территорию суверенного государства, - сказал Ющенко. - Если мы отнесемся к этому равнодушно, то наша страна и наши граждане окажутся под угрозой".

Кроме того, считает Виктор Ющенко, российско-грузинский конфликт окажет серьезное геополитическое влияние на мир,

Главный урок конфликта, по мнению украинского Президента, состоит в том, что ни одно государство не в состоянии гарантировать свою безопасность в одиночку. Президент Украины подчеркнул, что видит гарантии безопасности страны в укреплении ее связей с НАТО.

Ющенко также в очередной раз заявил, что российский Черноморский флот к 2017 году должен покинуть Севастополь.

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