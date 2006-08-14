Янукович расставит точки над ”і” в вопросах отношений с Россией

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание по вопросам отношений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая заседание Кабинета министров.

«По всем вопросам, которые касаются России, я проведу сегодня совещание в 15.00», - сказал премьер.

Он отметил, что это совещание будет проводиться накануне его визита в Сочи для переговоров с руководством Российской Федерации и участия в саммите ЕврАзЭС.

Премьер также назвал главным вопросом, который он планирует решить во время встречи с руководством России, подготовку первого заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Как сообщал УНИАН, Межгосударственная комиссия Ющенко-Путин была создана 8 мая 2005 года, однако ни одно заседание комиссии до сих пор не состоялось.