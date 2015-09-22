Голос из-за решетки: радикал Мосийчук рассказал о жизни в СИЗО

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Нахожусь в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке в одиночной камере. Тюремное начальство и персонал те же, что и в 2011 году, когда меня сюда доставили впервые по так называемому делу "Васильковских террористов". Со мной ведут себя очень вежливо", - говорится в его сообщении.

При этом Мосийчук напомнил, что в знак протеста против политических репрессий в стране и грубого нарушения законодательства при его задержании и аресте он объявил бессрочную голодовку.

"Каждое утро просыпаюсь под звуки какой-то попсы, преимущественно российской. На телевизоре из новостных каналов только 5-й", - написал радикал.

Голос из-за решетки.Нахожусь в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке в одиночной камере. Тюремное начальство и персонал те же... Posted by Игорь Мосийчук on 21 сентября 2015 г.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.