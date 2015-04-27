Чичваркин: у Путина в Украине есть две задачи, ни одну из которых он не выполнил

Такое мнение высказал известный российский бизнесмен-эмигрант Евгений Чичваркин в интервью изданию Апостроф.

"На самом деле, он (Путин - ред.) очень хочет захватить Киев. У него параноидальная идея, что он – избранный Богом Владимир Второй. Он хочет заново «окрестить» всю Русь и так далее. Он не мыслит категориями ни одной из точных наук, он просто думает, что у него есть миссия, к которой его ведет сам Господь. Эта миссия – объединение всех земель, которые считаются российскими. То есть, если Украина сдастся легко, я не удивлюсь, если Беларусь, северный Казахстан или какая-то из Балтийских стран станет следующей", - сказал Чичваркин.

Читайте такжеБывший посол США в России считает главной задачей Путина состояние "ни войны, ни мира"По его мнению, задачей-минимум для Путина является сухопутный коридор в Крым, а задачей-максимум - "оттяпать пол-Украины".

"Задача-минимум не выполнена потому, что люди из окружения Путина имеют экономические интересы по миру. Впрочем, мне кажется, что он не оставит эту идею просто так. Он не будет сидеть, сложа руки. Он будет пытаться раскачивать ситуацию. Сейчас же никто не говорит: «Заберите Донбасс обратно». С учетом того, что в последнее время говорят о новых санкциях, о том, что нужно готовиться к худшему, наступление может начаться. «Партия войны» по-другому не может жить. Он уже ступил на эту скользкую тропинку. Его рейтинг до Олимпиады был намного меньше 50%, люди от него устали капитально", - считает Чичваркин.