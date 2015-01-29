В Харькове суд оставил под стражей руководителя сепаратистской организации «Исход»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 29 января, принял Апелляционный суд Харьковской области.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Новикова и оставил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Читайте такжеНа Харьковщине ликвидировали сепаратистскую организацию "Исход"Кроме этого, апелляционный суд отклонил жалобу на арест личного имущества руководителя организации «Исход».

Как сообщал УНИАН, в Харькове правоохранители ликвидировали офис сепаратистской организации «Исход». 20 января во время спецоперации правоохранители прекратили существование ячейки пророссийских активистов. Во время обыска его офиса были изъяты антиукраинские агитационные материалы. Было задержано руководителя организации и группу лиц, которые под прикрытием общественной организации планировали в ближайшее время развернуть в городе террористическую деятельность.