Вехи недели. Комбинация от Гройсмана, антикоррупционные компромиссы и катапульта для Данилюка

Хотя в экспертной среде шансы на непосредственное участие Владимира Гройсмана в президентской гонке оценивают не слишком высоко, премьер активно набирается политического опыта. Его обещание уйти в отставку в случае провала законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда вряд ли можно назвать позицией ответственного политика, но это испытание помогает становлению Гройсмана как самостоятельного политического игрока. Похоже, информированного, поскольку блефовать на основе одной только интуиции, мягко говоря, опрометчиво.

Верховная Рада в режиме «плохой студент» рассматривала поправки к законопроекту о ВАС несколько пленарных дней, но компромисс, устраивающий и МВФ, и украинскую власть, был найден непосредственно в ночь перед голосованием. Правда, от того факта, что за создание Высшего антикоррупционного суда проголосовали более 300 парламентариев темпы его создания вряд ли ускорятся. Зато Андрей Парубий публично подписал законопроект и передал его на Банковую, где тянуть c подписанием вряд ли станут. Не зря ведь Петр Порошенко накануне голосования лично приходил на доверительную беседу со своей именной фракцией, а после принятия решения энергично подчеркнул и свое участие, и сохранение Украиной суверенитета. Кстати говоря, положительное решение в части реформирования судебной системы не снижает актуальности проблемы повышения цены на газ для населения, от принятия которого Владимир Гройсман уворачивается с почти юношеской грациозностью.

Консолидация парламента рикошетом ударила по министру финансов. Александр Данилюк потерял свой портфель после вынесения сора из правительственной избы, чего премьер-министр простить ему не мог ни при каких условиях. Вероятно, искушенный финансист появится в образе «эффективного реформатора» в одном из предвыборных списков на парламентских выборах, поскольку во время президентской кампании запрос на «украинского Макрона» пока толком не сформирован. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова имеет хорошие шансы избавиться от приставки «и.о.» уже в ближайшее время.

Продолжающаяся голодовка Олега Сенцова и других украинских политзаключенных нашла отражение в информационной сфере. На собственника телеканала NewsOne, парламентария Евгения Мураева, назвавшего голодающего украинского политзаключенного «террористом» сразу вдруг обратили внимание и Генеральная прокуратура, и НАПК, и многочисленные коллеги-парламентарии, давшие клятву не ходить в эфир NewsOne до принесения Мураевым публичных извинений. Правда, блюстители чистоты депутатских рядов не рискуют признаваться себе самим, что шансы юридически прищучить Мураева на самом деле минимальны.

Глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев предложил Виталию Кличко принять участие в дебатах о поставках горячей воды в столице. Правда, Виталия Владимировича вряд ли можно назвать большим специалистом в сфере коммунального хозяйства, но положение обязывает. Как минимум, положение давнишнего знакомого Дмитрия Фирташа, к которому у «Нефтегаза Украины» также накопилось немало вопросов. Коболеву же приходится работать в условиях массированной зависти окружающих, которым непросто перенести решение наблюдательного совета «Нефтегаза» премировать руководство компании внушительной суммой после победы в Стокгольмском арбитраже.