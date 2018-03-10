Украинский интерес. Отголоски газового кризиса, "Миропорядок-2018" в деталях и новый этап в отношениях с НАТО

Выстоять в скоротечной на этот раз газовой войне с Россией – откровенно мало в сложившейся ситуации. Украине придется бороться за свой статус основного транзитера российского газа в ЕС, поскольку он позволяет не только получать доходы, но и обеспечивать участие в системе европейской энергетической (и не только) безопасности. Петр Порошенко утверждает, что Украина сумеет взыскать с «Газпрома» причитающиеся согласно решению Стокгольмского арбитража, и намерен посетить Германию, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к строительству «Северного потока-2». Однако следует понимать, что даже консолидированной позиции Украины, Польши и Молдовы может оказаться недостаточно для противостояния экономическим интересам Германии и Австрии, заинтересованных в прямых поставках российского «голубого золота».

Накануне президентских выборов адепт активного использования энергетического оружия в политических целях Владимир Путин предстал во всей красе в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок-2018». Основной посыл фильма, безусловно, связан не с обстоятельствами аннексии Крыма и даже не с утверждением хозяина Кремля «на Донбассе все наши». Его цель - показать накануне 18 марта россиянам, что Путин остается одним из ведущих игроков мировой политики, с Россией вынуждены считаться более мощные государства, а угрозы международной изоляции не существует. Раздувание национальной гордости, по замыслу стратегов избирательной кампании, должно помочь его новому переизбранию.

Показательно, что два последовательных союзника – патриарх РПЦ Кирилл и российские спецслужбы - проявили себя во всей красе. «Главный православный» в Болгарии настолько увлекся поучениями, что не выдержал даже местный вице-премьер Валерий Симеонов, назвавший Кирилла (Гундяева) «сигаретным патриархом» и напомнивший астрономические суммы, на которые РПЦ ввезла в Россию беспошлинно сигарет и алкогольных напитков. Отравление Сергея Скрипаля, бывшего полковника российского ГРУ, в британском Солсбери заставило многих вспомнить о «деле Литвиненко», а непосредственно министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона – предположить отказ британских политиков от посещения чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер остается последовательным в своем видении алгоритма урегулирования конфликта на Донбассе. Он полагает, что после появления там миротворческой миссии пройдет не менее полугода для создания условия для проведения местных выборов, отмечает, что вмешательство Кремля во внутренние дела Украины привело к обратному от желаемого эффекту и призывает соседей Украины учитывать, что та противостоит крайне опасной для себя агрессии на востоке страны.

К сожалению, эти призывы Волкера остаются неуслышанными в Будапеште, где на всех парах готовятся к парламентским выборам. Судя по всему, ставки для партии «Фидес» высоки, иначе министр иностранных дел Петер Сийярто не говорил бы о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, а посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень не призывал к введению венгерской автономии на Закарпатье и не считал бы само собой разумеющимся процессом раздачу венгерских паспортов на Закарпатье.

НАТО признало статус Украины как претендента на вступление в Альянс. Первой ласточкой этих изменений несколько недель назад стало публичное признание евроатлантических устремлений Украины генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ноябре 2017-го, теперь этот вектор украинской дипломатической активности получил официальное подтверждение. Компанию нашей стране составляют Грузия, Босния и Герцеговина и Македония. Это означает не только согласование действий квартетом претендентов, как минимум, с Грузией, но и продолжение преобразований внутри Украины.

Евгений Магда