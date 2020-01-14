В Ирландии и Великобритании бушует шторм "Брендан"
14 января непогода охватит Уэльс и практически всю Англию.
В Великобритании и Ирландии бушует мощный шторм "Брендан".
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В Ирландии предупреждение "оранжевого" уровня действует в графствах Донегол, Голуэй, Литрим, Мейо и Слайго. Здесь скорость ветра достигает 65-80 км/ч, порывы - 100 км/ч, передает Stomrnews со ссылкой на телеканал RTÉ.
Предупреждение "желтого" уровня о ветре скоростью 50-65 км/ч и порывами до 90 км/ч объявлено в графствах Уэксфорд, Каван, Монахан, Роскоммон, Клэр, Корк, Керри, Лимерик и Уотерфорд. Также жителей предупреждают об опасности прибрежных наводнений.
Из-за непогоды без электричества остались более 100 тысяч домов. Позже их число удалось сократить до 32 тысяч.
В Великобритании 14 января непогода охватит Уэльс и практически всю Англию. 13 января максимальный порыв ветра - 140 км/ч - был зафиксирован на острове Саут-Уист в южной части Внешних Гибридских островов.
Напомним, в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана проливные дожди привели к наводнениям.
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