В Ирландии и Великобритании бушует шторм "Брендан"

14 января непогода охватит Уэльс и практически всю Англию.

Шторм в Великобритании / REUTERS

В Великобритании и Ирландии бушует мощный шторм "Брендан".

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В Ирландии предупреждение "оранжевого" уровня действует в графствах Донегол, Голуэй, Литрим, Мейо и Слайго. Здесь скорость ветра достигает 65-80 км/ч, порывы - 100 км/ч, передает Stomrnews со ссылкой на телеканал RTÉ.

Предупреждение "желтого" уровня о ветре скоростью 50-65 км/ч и порывами до 90 км/ч объявлено в графствах Уэксфорд, Каван, Монахан, Роскоммон, Клэр, Корк, Керри, Лимерик и Уотерфорд. Также жителей предупреждают об опасности прибрежных наводнений.

Из-за непогоды без электричества остались более 100 тысяч домов. Позже их число удалось сократить до 32 тысяч.

В Великобритании 14 января непогода охватит Уэльс и практически всю Англию. 13 января максимальный порыв ветра - 140 км/ч - был зафиксирован на острове Саут-Уист в южной части Внешних Гибридских островов.

Напомним, в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана проливные дожди привели к наводнениям.