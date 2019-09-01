В первый день осени Украину накроет летняя жара

11:26, 1 сентября 2019
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В Киеве сегодня без осадков, температура днем - 27-29 градусов.

В Украине сегодня будет жарко / Ілюстрація REUTERS
В Украине сегодня будет жарко / Ілюстрація REUTERS

Сегодня на всей территории Украины будет жарко и солнечно, с небольшой облачностью.

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По данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается. В центральных и северных регионах Украины температура днем будет колебаться в пределах 26-30 градусов. На юге и в некоторых западных областях - 30-32 градуса.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем - 27-29 градусов.

meteo.gov.ua/
meteo.gov.ua/

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Теги: #погода#Украина
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