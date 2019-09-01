В первый день осени Украину накроет летняя жара
В Киеве сегодня без осадков, температура днем - 27-29 градусов.
Сегодня на всей территории Украины будет жарко и солнечно, с небольшой облачностью.
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По данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается. В центральных и северных регионах Украины температура днем будет колебаться в пределах 26-30 градусов. На юге и в некоторых западных областях - 30-32 градуса.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем - 27-29 градусов.
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Погода в Украине
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Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:84 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:38
Закат19:40
Видимость:16 км
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