Астероид приближается: сегодня рядом с нашей планетой пролетит небесное тело размером со стадион

В НАСА сообщили, что астероид 2009 PQ1, открытый в 2009 году, 5 августа 2020 года пролетит максимально близко от нашей планеты - расстояние составит 3,2 миллиона километров, говорится в сюжете ТСН.

Небесное тело имеет диаметр до 190 метров - его размеры сопоставимы с футбольным стадионом. Этот астероид ученые относят к так называемой группе "Аполлонов" - потенциально опасных астероидов, трассы которых пересекают орбиту Земли.

Как сообщал УНИАН, NASA готовится начать строительство своего новейшего космического аппарата под названием "Психея". Он будет предназначен для исследования астероида "16 Психея", чей диаметр составляет 226 километров.

Ядро астероида "16 Психея" очень похоже на ядро Земли. Это может означать, что "16 Психея" - это сердце мертвой планеты, которая потеряла свои каменные внешние слои или пострадала от сокрушительного столкновения. Большое количество дорогих металлов, например, железной руды, никеля и золота, делает астероид уникальным. Согласно некоторым оценкам, его стоимость составляет 10 тысяч квадриллионов долларов.