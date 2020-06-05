Вместо гороха вырос мак: поле под Николаевом превратилось в яркую фотозону

Новое место паломничества любителей ярких фотографий появилось под Николаевом: на поле посеяли горох, а вырос мак, говорится в сюжете ТСН.

Почему растения вперемешку - версии разнятся. По одной, владелец лану специально засеял обе культуры, чтобы на следующий год они превратились в удобрение для почвы. По другой – дикие маки выросли случайно. Сейчас же там - бесплатная фотозона для любителей селфи.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее на Кинбурнской косе зацвело крупнейшее в Европе поле диких орхидей.

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