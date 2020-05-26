Херсонский суд отпустил под залог подозреваемого в убийстве, совершенном в Каховке на Новый год

Херсонский суд отпустил подозреваемого в громком убийстве, совершенном в Каховке на Новый год, под полмиллиона гривен залога.

В областной прокуратуре уже подали апелляцию на решение суда об освобождении под залог. Заседание состоится на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года Каховке разгорелся настоящий скандал - дошло до того, что люди жгли шины под райотделом полиции. Людей возмутило расследование убийства 26-летнего мужчины, которого расстреляли в новогоднюю ночь у дома его бывшей жены. Стрелял ее новый сожитель, в прошлом полицейский.

Тогда сообщалось, что следы преступления активно скрывали, например, уничтожали видео с камер видеонаблюдения. После огласки трех полицейских и руководителя райотдела уволили.