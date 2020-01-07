Полиция с народом? Почему в Каховке под райотделом горят шины

Новогодние праздники, впрочем, как и любые другие, которые сопровождаются не только затяжными выходными, но и, традиционно, не всегда умеренным употреблением украинцами алкоголя, увеличивают количество сообщений в криминальной хронике. Начало 2020 года не стало исключением. Но одна, на первый взгляд, «банальная» ссора между бывшим и нынешним мужьями жительницы Каховки (Херсонская область) Валерии, привела к акции протеста под местным отделением полиции. Райотдел забросали камнями и пиротехникой, возле здания жгли шины и перекрывали дорожное движение.

Как бытовой конфликт перерос в убийство

Эта история, как водится, началась в ночь на 1 января. В одном из ночных клубов Каховки повздорили двое мужчин – 26-летний Владимир Чебукин и 29-летний Юрий Кашников. Третьей участницей конфликта была Валерия Мунтян – бывшая жена Чебукина, которая в настоящий момент ведет совместное хозяйство уже с Кашниковым. Позже она расскажет журналистам, что вражда между мужчинами (однажды дело дошло и до драки) длится несколько месяцев: с тех пор, как она начала жить с Кашниковым.

«Когда мы пришли из клуба домой, Владимир дважды звонил Юрию. Потом Юра вышел во двор…», - рассказала Валерия.

Что касается произошедшего во дворе, называются разные версии. По одной из них, Чебукин, захватив имевшийся у него травматический пистолет, приехал к дому экс-супруги, где был расстрелян Кашниковым из охотничьего карабина. По другой - Чебукин был расстрелян не в машине, а непосредственно во дворе дома.

Как бы там ни было, Чебукина госпитализировали в Каховскую районную больницу. Врачи достали из его тела 15 пуль, провели несколько операций. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался 3 января.

В тот же день полиция переквалифицировала уголовное дело, возбужденное по факту причинения тяжких телесных повреждений, на «умышленное убийство». А Каховский городской районный суд избрал для подозреваемого Кашникова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Отметим, что в момент убийства в доме, во дворе которого произошла трагедия, кроме упомянутых участников событий, находились родители Валерии, их с Владимиром Чебукиным трехлетний сын, а также друг Кашникова – действующий сотрудник полиции, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции Каховского отделения полиции службы Александр Портной. По словам хозяйки жилища, она выстрелов не слышала. А Портной стал основным свидетелем в деле об убийстве.

Верить полиции нет оснований

Это стало одним из факторов, спровоцировавших протесты. Родственники и друзья Чебукина заявили, что следствие может скрыть улики, а виновные пытаются представить инцидент как самооборону: якобы Чебукин ворвался в дом Мунтян с пистолетом, а Кашников защищался.

По словам сестры Владимира Чебукина Дарьи, полицейские пытались «замести следы, смывая кровь на месте преступления». Также пока неизвестно, куда пропали записи с видеокамер, установленных на доме семьи Мунтян.

Сторона потерпевших отмечает, что экспертизы и следственные действия полиция начала проводить только через сутки после инцидента. За этот период, считают родственники Чебукина, причастные к преступлению могли уничтожить доказательства.

Результатом недоверия к правоохранителям и их действиям стал стихийный митинг жителей Каховки возле местного райотдела полиции 4 января. Участники акции заявили, что, с большой долей вероятности, полиция не будет проводить объективное расследование, поскольку подозреваемый дружен с местными полицейскими.

Митингующие встретились начальником Каховского райотдела полиции Александром Войчеком, который заявил, что сотрудник полиции Портной, ставший свидетелем убийства, прошел проверку на полиграфе и лично в конфликте не участвовал. Однако участниками акции под стенами Каховского райотдела эта информация была воспринята как попытка правоохранителей выгородить своего сотрудника и вообще замять дело. Под зданием местной полиции появились горящие шины, в окна полетели камни и пиротехника. Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось потушить покрышки только после того, как из здания райотдела вышло около двух десятков вооруженных полицейских, которые оттеснили протестовавших. Но последних это не остановило. Акция продолжилась на следующий день, 5 января, перекрытием автомобильной дороги возле райотдела полиции.

Главное – не выйти на самих себя?

Реагировать пришлось ГУ Нацполиции в Херсонской области. Начальник следственного управления Николай Вербицкий рассказал, что все материалы дела «передали из района в следственное управление областного главка для проведения беспристрастного расследования». «В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством», - отметил он.

По словам Вербицкого, подозреваемый, Юрий Кашников, отказывается сотрудничать со следствием и не дает никаких показаний, ссылаясь на нормы законодательства, разрешающие гражданину Украины не давать показаний против себя.

Вербицкий также рассказал, что 6 января комиссией, в состав которой вошли ведущие судмедэксперты Херсонской области, была проведена повторная судмедэкспертиза тела Владимира Чебукина.

«Предполагается, что заключение экспертов будет готово к концу недели», - сказала УНИАН начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Херсонской области Татьяна Пшонь.

По ее словам, часть необходимых экспертиз - баллистическая и молекулярно-генетическая - проводятся в лабораториях Николаева.

Кроме того, 6 января в Херсон приехали представители Генеральной прокуратуры Украины, взявшей на контроль дело об убийстве в Каховке.

Прокурор Херсонской области Игорь Ивченко рассказал журналистам, что возбуждены два уголовных производства. Первое расследуется ГУНП в Херсонской области по факту убийства, по второму следствие проводит Государственное бюро расследований. Это производство касается возможных злоупотреблений и превышения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов. Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет группа офиса Генерального прокурора Украины.

«Действия представителей Каховского райотдела полиции были не совсем законными и не соответствовали требованиям Уголовно-процессуального кодекса. Считаю, полицейские упустили время, проведя обыски по месту совершения данного преступления с опозданием в несколько часов. Было ли это бездействием или умышленными действиями, установит ГБР. Но это привело к искажению или уничтожению основных доказательств, а именно: видео с камер наблюдения, которые, вероятно, фиксировали данное уголовное правонарушение», - отметила адвокат Ирина Краснова, представляющая интересы семьи погибшего.

…Правоохранители обещают обнародовать результаты экспертиз, как только по ним появятся заключения. Эксперты должны ответить на несколько ключевых вопросов. Первый - сколько человек стреляли в погибшего (родственники Чебукина утверждают, что стрелявших было двое или трое). Второй - из какого оружия были произведены выстрелы. И, главное, была ли стрельба действительно самообороной.

Вячеслав Гусаков