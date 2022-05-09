Первая леди Украины побывала в Ужгороде.

Первая леди украины Елена Зеленская побывала в ужгороде, где встретилась с первой леди США Джилл Байден.

Для такой встречи она подобрала черный брючный костюм в полоску, белую рубашку и патриотические кеды от украинского дизайнера.

Интересно, что белые кеды сделаны с желтыми и голубыми вставками, символизирующими флаг Украины. На сайте бренда the COAT указано название этой модели Stand with Ukraine. Их стоимость достигает 300 евро (11 055 гривень).

Владелица бренда the COAT Катя Сильченко отметила, что деньги, вырученные от продажи этой обуви, будут перечислены на помощь украинским семьям, которые пострадали из-за войны.

Напомним, ранее Елена Зеленская показала, как выглядит спустя 2 месяца войны.

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