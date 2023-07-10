Теперь девушка будет бороться за звание "Мисс Вселенная".

В Нидерландах состоялся конкурс красоты "Мисс Нидерланды". Победительницей стала 22-летняя Рикки Валери Колле - трансгендерная женщина.

Как сообщает Daily Mail, впервые в истории конкурса победила трансгендерная женщина. Теперь она отправиться на "Мисс Вселенную", где будет бороться за победу с участницами из других стран.

Во время оглашения результатов Колле была одета в красное платье длины макси с высоким вырезом на бедре и глубоким декольте. На ножки она обула босоножки на высоком каблуке из прозрачного материала и с "золотым" каблуком.

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"Я преодолела так много душевно и физически. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью", - написала девушка в соцсетях.

Известно, что трансгендерные женщины допускаются до участия в конкурсе только с 2012 года. Ранее это было запрещено.

Ранее УНИАН сообщал о смерти 23-летней финалистки конкурса "Мисс Вселенная". Сиенну Вейр "убил" роковой случай.

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