В Бразилии состоялся конкурс красоты "Мисс Гей Мату-Гросу-2023", во время которого произошел курьезный случай. Так, в конкурсе принимала участие модель из города Куяба Натали Беккер. Девушка заняла второе место, что не понравилось ее супругу.
Пока ведущие с короной подходили к победительнице - Эманнуэлли Беллини из Варзеа-Гранди - супруг Беккер поднялся на сцену, выхватил корону и разбил ее.
Однако победительница все же получила корону после завершения конкурса. А против мужчины, скорее всего, будет возбуждено дело, так как полиция уже начала расследование.
Как отреагировали пользователи сети
- "Человек не умеет проигрывать"
- "Такой муж один на миллион"
- "Дикая обезьяна"
- "Очень страшно"
- "Мне было бы стыдно за своего мужа"
Напомним, ранее модель Илона Чернобай появилась на красной дорожке в Каннах и устроила акцию против войны в Украине. За это ее грубо вытолкали с дорожки. Очевидно, такой поступок украинки хотели скрыть, однако не вышло - это быстро разлетелось по французским, а потом и мировым СМИ.