Мужчина не смог смириться с проигрышем любимой.

В Бразилии состоялся конкурс красоты "Мисс Гей Мату-Гросу-2023", во время которого произошел курьезный случай. Так, в конкурсе принимала участие модель из города Куяба Натали Беккер. Девушка заняла второе место, что не понравилось ее супругу.

Пока ведущие с короной подходили к победительнице - Эманнуэлли Беллини из Варзеа-Гранди - супруг Беккер поднялся на сцену, выхватил корону и разбил ее.

Однако победительница все же получила корону после завершения конкурса. А против мужчины, скорее всего, будет возбуждено дело, так как полиция уже начала расследование.

Как отреагировали пользователи сети

"Человек не умеет проигрывать"

"Такой муж один на миллион"

"Дикая обезьяна"

"Очень страшно"

"Мне было бы стыдно за своего мужа"

Напомним, ранее модель Илона Чернобай появилась на красной дорожке в Каннах и устроила акцию против войны в Украине. За это ее грубо вытолкали с дорожки. Очевидно, такой поступок украинки хотели скрыть, однако не вышло - это быстро разлетелось по французским, а потом и мировым СМИ.

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