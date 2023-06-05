Конкурс красоты закончился инцидентом / фото ru.depositphotos.com

В Бразилии состоялся конкурс красоты "Мисс Гей Мату-Гросу-2023", во время которого произошел курьезный случай. Так, в конкурсе принимала участие модель из города Куяба Натали Беккер. Девушка заняла второе место, что не понравилось ее супругу.

Пока ведущие с короной подходили к победительнице - Эманнуэлли Беллини из Варзеа-Гранди - супруг Беккер поднялся на сцену, выхватил корону и разбил ее. 

Однако победительница все же получила корону после завершения конкурса. А против мужчины, скорее всего, будет возбуждено дело, так как полиция уже начала расследование.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Человек не умеет проигрывать"
  • "Такой муж один на миллион"
  • "Дикая обезьяна"
  • "Очень страшно"
  • "Мне было бы стыдно за своего мужа"

Напомним, ранее модель Илона Чернобай появилась на красной дорожке в Каннах и устроила акцию против войны в Украине. За это ее грубо вытолкали с дорожки. Очевидно, такой поступок украинки хотели скрыть, однако не вышло - это быстро разлетелось по французским, а потом и мировым СМИ.

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