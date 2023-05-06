Девушка мечтала о переезде в Лондон и строила планы, но все решил один день.

Умерла австралийская модель Сиенна Вейр. Финалистке конкурса "Мисс Вселенная" было 23 года. Девушку убил роковой случай.

Вейр окончила Сиднейский университет и планировала в ближайшие годы переехать в Лондон. Она мечтала проводить время со своей семьей и строить карьеру. Как сообщает австралийское издание news.com, модель умерла 5 мая.

До этого Вейр находилась на аппарате жизнеобеспечения. Несколько недель назад с ней произошел несчастный случай. Модель убила ее страсть к верховой езде. Родственники девушки скрывают, что именно с ней случилось. Однако известно, что она получила травмы во время занятий с лошадьми.

Видео дня

На конкурсе "Мисс Вселенная" Вейр признавалась, что гордится своим хобби. Она любила верховую езду и занималась ей с детства.

"Моя семья не совсем понимает, откуда взялась эта страсть, но я занимаюсь верховой ездой с 3 лет и не могу представить свою жизнь без этого", - рассказывала Вейр в одном из интервью.

Скандал на "Мисс Вселенная"

14 января в Новом Орлеане прошел финал конкурса "Мисс Вселенная 2022". Первое место получила представительница США Р’Бонни Габриель. Вокруг конкурса разгорелся скандал, на него пригласили россиянку, а украинке Виктории Апанасенко не разрешили говорить о полномасштабной войне.

После конкурса россиянка давала интервью и обливала грязью украинку. Она утверждала, что к ней плохо относились.

Вас также могут заинтересовать новости: