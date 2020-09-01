В Украине проходит неделя моды.

В Украине проходит Ukrainian Fashion Week 2020. Дизайнеры продолжают удивлять модников и модниц новыми образами. От них не отстают и звезды.

Читайте такжеНазваны антитренды, которые вернулись в моду в 2020

Давайте посмотрим, в чем знаменитости пришли на модное мероприятие.

Певица пришла в модном белом мини-платье со свободными рукавами и с цветочным принтом. Акцентом стало глубокое декольте, которое изысканно подчеркнуло грудь певицы. А дополнили образ босоножки на каблуке с квадратным носком.

Монатик пришел на Ukrainian Fashion Week в костюме мятного цвета. А под него он надел белую рубашку. Стоит отметить, что такой оттенок к лицу Дмитрию.

Музыкальный продюсер Ирина Горовая и экс-супруга Потапа пришла в корсете на завязках и со спущенными плечами. Под него женщина подобрала красные штаны.

Певица Вера Брежнева пришла в модном оверсайз костюме темно-оливкового цвета, который дополнил черный пояс.

Супермодель Наталья Гоций посетила модное событие в оверсайз рубахе в голубом цвете с полосками. Верхние пуговицы девушка расстегнула, в результате чего просвечивался бюстгальтер. Под такую модную рубаху она подобрала брюки светлого оттенка.

Обладательница титула "Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас покорила всех модников своих образом. Она надела черный полупрозрачный корсет, белые брюки, а наверх накинула удлиненный жакет яркого цвета. Под такой "лук" она подобрала розовые босоножки с плетением на щиколотке и маленькую сумочку.

Владелица салона Kattann beauty и бренда одежды L'Ange Blanc Анна Романова знает, чем удивлять. Девушка надела модный топ с металлическими вставками. На ноги она надела штаны нюдового цвета. Идеально дополнил образ удлиненный жакет такого же цвета и шляпа.

Также мы собрали для вас модные образы с показов, которые прошли 1 сентября. Вы можете обратить внимание на отдельные вещи и скомбинировать их своими. А можете взять себе на заметку цельный образ. Поверьте, вы никого не оставите равнодушным.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич