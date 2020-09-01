Неделя моды в Украине / фото УНИАН

Читайте такжеНазваны антитренды, которые вернулись в моду в 2020

Давайте посмотрим, в чем знаменитости пришли на модное мероприятие.

Певица пришла в модном белом мини-платье со свободными рукавами и с цветочным принтом. Акцентом стало глубокое декольте, которое изысканно подчеркнуло грудь певицы. А дополнили образ босоножки на каблуке с квадратным носком. 

Tayanna / фото УНИАН

Монатик пришел на Ukrainian Fashion Week в костюме мятного цвета. А под него он надел белую рубашку. Стоит отметить, что такой оттенок к лицу Дмитрию.

Монатик / фото УНИАН

Музыкальный продюсер Ирина Горовая и экс-супруга Потапа пришла в корсете на завязках и со спущенными плечами. Под него женщина подобрала красные штаны.

Певица Вера Брежнева пришла в модном оверсайз костюме темно-оливкового цвета, который дополнил черный пояс.

Горовая и Брежнева / фото УНИАН

Супермодель Наталья Гоций посетила модное событие в оверсайз рубахе в голубом цвете с полосками. Верхние пуговицы девушка расстегнула, в результате чего просвечивался бюстгальтер. Под такую модную рубаху она подобрала брюки светлого оттенка.

Наталья Гоций / фото УНИАН

Обладательница титула "Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас покорила всех модников своих образом. Она надела черный полупрозрачный корсет, белые брюки, а наверх накинула удлиненный жакет яркого цвета. Под такой "лук" она подобрала розовые босоножки с плетением на щиколотке и маленькую сумочку.

Диана Шабас / фото УНИАН

Владелица салона Kattann beauty и бренда одежды L'Ange Blanc Анна Романова знает, чем удивлять. Девушка надела модный топ с металлическими вставками. На ноги она надела штаны нюдового цвета. Идеально дополнил образ удлиненный жакет такого же цвета и шляпа.

Анна Романова / фото УНИАН

Также мы собрали для вас модные образы с показов, которые прошли 1 сентября. Вы можете обратить внимание на отдельные вещи и скомбинировать их своими. А можете взять себе на заметку цельный образ. Поверьте, вы никого не оставите равнодушным. 

Неделя моды в Украине / фото УНИАН
Неделя моды в Украине / фото УНИАН
Неделя моды в Украине / фото УНИАН
Неделя моды в Украине / фото УНИАН
Неделя моды в Украине / фото УНИАН
Неделя моды в Украине / фото УНИАН
Неделя моды в Украине / фото УНИАН

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич