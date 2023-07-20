Первая леди выглядит просто потрясающе.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном черном комбинезоне с широкими штанами и верхом с рукавом в три четверти.

Главной изюминкой ее наряда стал воротник, оголяющий ее длинную шею, и пояс, подчеркивающий талию супруги президента Владимира Зеленского. На ножки первая леди обула босоножки на невысоком каблуке.

Волосы она собрала в низких хвост, тем самым продемонстрировав точеные черты своего лица, на которое нанесла легкий повседневный макияж.

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В таком образе она посетила амбулаторию в селе Михайловка-Рубежовка, которая пережила российскую оккупацию, но сразу после освобождения в апреле 2022 года начала работать.

Сейчас в этой амбулатории предоставляют не только медицинскую, но и психологическую помощь.

"Сегодня посетили амбулаторию вместе с главой USAID Самантой Павер, чтобы она могла увидеть результаты нашего сотрудничества и тех, для кого работаем. Большой друг и защитница интересов Украины еще со времен, когда была постоянной представительницей США в ООН, теперь Саманта Павер – одна из основных партнеров Украины в гуманитарных вопросах", - сказала Зеленская.

Напомним, ранее Зеленская появилась на ужине в Литве в эффектном платье с птичками.

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