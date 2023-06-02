Эти прически молодят и помогают казаться стройнее.

Женщинам после 40 лет часто хочется выглядеть моложе и стройнее. В этом им может помочь удачная стрижка. Эти варианты помогут вам обрести уверенность в себе и привлекать восхищенные взгляды мужчин.

Удлиненная челка

Челка способна визуально "вытянуть" лицо. Женщинам после 40 лет стоит обратить внимание на удлиненные варианты. От короткой и редкой челки стоит отказаться.

Попросите мастера сделать объемную челку. Такой вариант можно попробовать как на коротких, так и на длинных волосах. Как видно на фото, челка прекрасно смотрится с каре и невероятно выглядит с локонами ниже плеч.

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Прямой или волнистый боб

Боб считается одной из самых популярных причесок. Многие женщины не зря выбирают именно такую стрижку, ведь она способна преображать. Если у вас идеальные черты лица - попробуйте сделать пробор ровно посередине. Если же вам не подходит такой вариант, косой и ассиметричный пробор спасет ситуацию.

Боб можно носить как на прямых, так и на волнистых волосах. Главное правило - шевелюра не должна быть слишком длинной. Если волосы не будут касаться плеч, вы заметите, как удлиняется шея.

Пикси с необычными акцентами

Многим стилистам нравится стрижка пикси. Укороченные волосы на затылке и удлиненная челка, на самом деле, отлично смотрятся. Однако важно найти "золотую середину".

Не стоит делать слишком длинную челку, если на затылки волосы выбриты машинкой. Подбирайте объем и "волну", исходя из особенностей формы головы. А необычные акценты, такие как осветленные пряди или же яркое мелирование, подчеркнут вашу индивидуальность.

Напомним, ранее стилисты назвали 5 вещей из женского гардероба, которые "убивают" сексуальность.

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